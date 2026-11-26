Pour faire face à ses besoins de financement budgétaire, le Mali a levé le mercredi 25 novembre 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 53,162 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

Le montant mis en adjudication était de 50 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 53,162 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 106,33%.

L'émetteur a retenu l'intégralité des soumissions. Ce qui donne un taux d'absorption de 100%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,18% pour les bons, 7,59% pour les obligations de 3 ans et 7,45% pour celles de 5 ans.

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L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 novembre 2027. Concernant le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Il s'est engagé par ailleurs à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 26 novembre 2029 pour celles de 3 ans et au 29 octobre 2031 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts s'effectuera par an selon un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.