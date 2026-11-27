A quel jeu joue l'Ouganda, dans la crise politico-militaire qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) depuis que le M23 a repris les armes en novembre 2021, contre le pouvoir de Kinshasa ?

C'est la question qui se pose, au regard des récentes déclarations du Général Muhoozi Kainerugaba Museveni, le fils du président Yoweri Museveni, qui ne cache pas son soutien aux rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN), alors que son pays est officiellement engagé dans une coopération militaire avec Kinshasa, dans la traque des Forces démocratiques alliées (ADF).

Du nom de ce groupe armé ougandais évoluant en RDC et hostile au régime de Kampala. Mieux, le chef de l'armée ougandaise, puisque c'est de lui qu'il s'agit aussi, menace de faire intervenir son armée pour conquérir certains territoires congolais si les rebelles du FRN passés sous la coupe de l'ancien président congolais, Joseph Kabila, tardent dans leur avancée.

Des propos, pour le moins belliqueux qui ne trahissent pas moins, une volonté de Museveni fils, de s'inviter dans l'arène de cette guerre fratricide au pays de Félix Tshisekedi. Et le chef de l'Etat congolais a d'autant plus du mouron à se faire qu'il est déjà à couteaux tirés avec l'autre voisin, le Rwanda, pour son soutien aux mêmes rebelles.

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Dès lors, l'on comprend la colère des autorités congolaises qui n'ont pas mis du temps à convoquer le représentant de l'ambassade ougandaise pour demander des explications. Une attitude qui se comprend d'autant plus que l'on se demande si les déclarations du fils sont la voix du père. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en tenant des propos aussi tranchés, Muhoozi Kainerugaba est allé trop loin dans ses publications sur les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui sources de tensions diplomatiques entre Kampala et Kinshasa.

L'armée ougandaise ne tarit pas non plus d'éloges à l'endroit du président rwandais

Et si ses excentricités préfigurent de sa gouvernance une fois sur le trône, on comprend pourquoi sa candidature à la succession de son père aux prochaines élections, a été rejetée au sein même du parti au pouvoir en Ouganda. Quoi qu'il en soit, la réaction de Museveni père serait la bienvenue pour éclairer les lanternes de l'opinion.

Pour autant que l'octogénaire locataire du palais présidentiel de Kampala ait encore la maîtrise de son fils dont la boulimie du pouvoir amène parfois à s'interroger s'il n'oserait pas le parricide, pour assouvir ses ambitions. Pour en revenir aux déclarations et aux velléités conquérantes du patron de l'armée ougandaise qui ne tarit pas non plus d'éloges à l'endroit du président rwandais, Paul Kagame, connu pour être l'ennemi déclaré de Félix Tshiskedi en raison de son soutien aux rebelles du FRN, on se demande si ces sorties fracassantes du Général ougandais traduisent un revirement de Kampala dans le conflit congolais.

La question se pose d'autant plus qu'un soutien affiché de l'Ouganda aux rebelles du FRN, en plus de celui du Rwanda, serait du pain bénit pour l'ancien président Joseph Kabila qui ne cache pas ses ambitions de retour au pouvoir. Et qui est sorti de l'ombre pour prendre au grand jour la tête de ce mouvement politico-militaire dans le but de fédérer toutes les forces opposées au régime de Félix Tshisekedi.

Les efforts semblent plombés par les intentions de troisième mandat

Toujours est-il qu'avec une telle prise de position du patron de l'armée ougandaise, on court vers un embrasement de toute la région des Grands Lacs, sachant que le Burundi qui n'est pas en odeur de sainteté avec le Rwanda, s'est rangé du côté des autorités de Kinshasa. Pour le reste, avec ces publications tapageuses de Museveni fils, tout porte à croire que le président congolais, Félix Tshisekedi, s'est fait un nouvel ennemi. En tout état de cause, après la convocation du représentant de l'ambassade d'Ouganda, on attend de voir ce que fera Kinshasa. Va-t-elle ouvrir un nouveau front avec un autre voisin ? Ou bien jouera-t-elle la carte de l'apaisement ? L'histoire nous le dira.

En attendant, les tuiles continuent de s'amonceler sur la tête du président Tshisekedi qui se bat comme un beau diable pour se sortir d'une crise interminable qui n'est pas loin d'user ses deux mandats. Mais dont les efforts semblent d'autant plus plombés par ses intentions de troisième mandat que l'opposition lui prête, qu'il se refuse au compromis du Dialogue national véritablement inclusif que lui proposent les religieux, et qui apparaît pourtant, aujourd'hui encore, comme la seule voix crédible de sortie de crise.