Les pays d'Afrique de l'Ouest affichent des résultats encourageants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Réunis du 22 au 28 novembre 2026 à Saly, dans le cadre de la 46e réunion de la Commission technique plénière et des Groupes de travail du Giaba, les acteurs du secteur évaluent les progrès accomplis et les défis à relever. Son directeur, Mam Cherno Jallow, salue notamment l'absence de pays de la Cédéao sur la liste grise du Gafi, tout en appelant à la vigilance face aux nouvelles formes de criminalité financière.

L'Afrique de l'Ouest enregistre des avancées significatives dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est le constat dressé par le directeur du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba), Mam Cherno Jallow, à l'occasion de la 46e réunion de la Commission technique plénière et des Groupes de travail, ouverte à Saly.

Organisée sous format hybride, cette rencontre, qui se poursuit jusqu'au 28 novembre, permet aux participants d'évaluer les activités des six derniers mois, d'examiner les rapports d'évaluation des États membres et de formuler des recommandations.« C'est pour faire une évaluation de nos activités pendant six mois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et puis, c'est aussi l'occasion de présenter les rapports d'évaluation des États qui ont été évalués, et d'en discuter et faire des recommandations », a expliqué Mam Cherno Jallow.Le responsable a toutefois relevé les contraintes liées aux évaluations mutuelles, qui mobilisent d'importantes ressources financières et des compétences techniques.

À cela s'ajoute l'évolution rapide des pratiques criminelles, favorisée par les nouvelles technologies et l'internationalisation des circuits financiers.« Le défi, c'est de toujours courir derrière les criminels parce qu'ils ont toujours un pas d'avance sur nous », a-t-il souligné, plaidant pour une adaptation permanente des mécanismes de contrôle.Malgré ces difficultés, Mam Cherno Jallow s'est réjoui des résultats obtenus dans la sous-région. Il a notamment cité le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste grise du Groupe d'action financière (Gafi), le 30 octobre dernier. Après le Sénégal, sorti de cette liste en octobre 2024, la Côte d'Ivoire était le dernier pays de l'espace Giaba à y figurer.

« À ce moment, il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest ou bien de la Cédéao, du Giaba qui est placé sur la liste grise du Gafi. Donc, pour le moment, tout va bien », a déclaré le directeur.Concernant le Sénégal, il a précisé que le pays poursuit la mise en oeuvre des recommandations issues de sa précédente évaluation. Son troisième cycle d'évaluation mutuelle est désormais engagé afin de mesurer les progrès accomplis.

Pour autant, le directeur du Giaba appelle à ne pas relâcher les efforts, particulièrement face aux risques émergents liés aux actifs virtuels et aux crypto-monnaies.« Ce sont de nouveaux chantiers qui sont ouverts et sur lesquels nous sommes en train de travailler », a-t-il indiqué.