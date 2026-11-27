Le Sénégal compte désormais trois mines industrielles d'or, avec l'entrée en exploitation du site de Boto, dans la commune de Médina Baffé, après Sabodala et Mako. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, ce jeudi, à l'inauguration de cette nouvelle infrastructure minière portée par le groupe MANAGEM.

Selon les informations de la communication de la Présidence de la République, le projet représente «un investissement de près de 464 millions de dollars, soit plus de 270 milliards de francs CFA. Il devrait générer environ 1 850 emplois directs et indirects et rapporter à l'État plus de 1 200 milliards de francs CFA sur toute la durée de son exploitation».

Le Chef de l'État a notamment insisté sur la nécessité de faire du développement minier un véritable levier d'amélioration des conditions de vie des communautés locales.

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À cet effet, il a rappelé les instruments devant accompagner cette ambition, notamment « le nouveau Code minier, le contenu local, la transformation sur place et la mobilisation effective des fonds destinés aux collectivités ». « Le développement de Kédougou n'est ni une faveur ni une concession », a affirmé le Président de la République, rapporte la même source.