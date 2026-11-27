Après les déclarations du général Muhoozi Kainerugaba, Kinshasa demande des clarifications à Kampala. La ministre congolaise des Affaires étrangères revient sur cet épisode diplomatique.

Les relations entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda de nouveau à l'épreuve de tensions diplomatiques. Kinshasa a récemment convoqué le chef de mission de l'ambassade ougandaise pour obtenir des explications suite à de nouvelles publications du général Muhoozi Kainerugaba.

Sur son compte X, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, par ailleurs fils du président Yoweri Museveni, a soutenu une possible prise de Walikale par le FRN de Joseph Kabila, menacé d'une intervention militaire ougandaise en RDC et affiché sa proximité avec le Rwanda de Paul Kagame.

Ces prises de position ont fortement déplu à Kinshasa alors même que le général ougandais avait été reçu en juin 2025 par le président Félix Tshisekedi. Pour mieux cerner la portée diplomatique de ces déclarations, nous avons interrogé la ministre congolaise des Affaires étrangères, Therese Kayikwamba.

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À la suite des récentes déclarations du général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'armée ougandaise, vous avez convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Ouganda en RDC. Quelles explications votre gouvernement a-t-il obtenues de la part des autorités ougandaises ?

Nous lui avons fait comprendre que nous avions des préoccupations concernant le contenu de ces différentes déclarations. Nous avons donc demandé à la partie ougandaise des explications sur leur signification au regard de l'état de nos relations bilatérales. Nous attendons maintenant un retour officiel de la partie ougandaise ainsi que les clarifications que nous avons sollicitées. Il est tout à fait normal que cela prenne un peu de temps. Compte tenu du bon état de nos relations avec l'Ouganda, nous sommes convaincus que nous recevrons les éclaircissements demandés.

Vous dites avoir sollicité des clarifications. Peut-on savoir précisément de quoi il s'agit ? Le compte X du général Muhoozi Kainerugaba a été suspendu. Est-ce l'une des demandes que vous avez adressées à la partie ougandaise ?

Nous avons pris acte de ces déclarations et les avons contextualisées au regard de l'état de nos relations bilatérales. Nous avons demandé à la partie ougandaise de nous préciser si ces déclarations reflétaient sa compréhension de nos relations. C'est essentiellement cela que nous avons demandé. Je pense que la suspension de ce compte X constitue une première réaction.

Ce n'est certainement pas la première fois qu'une telle situation se produit. Nous avons déjà constaté par le passé que ce compte avait été désactivé, notamment à la suite de certaines déclarations qui n'étaient pas très bien accueillies de part et d'autre, et pas uniquement du côté de la RDC. Nous prenons donc également acte de cette suspension. Mais, encore une fois, nos attentes sont précises : nous souhaitons obtenir, par la voie officielle, des clarifications sur l'état de nos relations et sur la manière dont ces déclarations doivent être comprises dans le contexte actuel de nos relations bilatérales.

Cet épisode peut-il avoir des répercussions sur les relations entre les deux pays ? On sait que la RDC et l'Ouganda entretiennent une coopération militaire à travers les opérations conjointes Shujaa, notamment dans le Nord-Kivu et en Ituri. Ces tensions diplomatiques pourraient-elles remettre en cause cette coopération ? La RDC peut-elle aujourd'hui se passer de la présence de l'armée ougandaise, l'UPDF, sur son territoire ?

Aucun de nos voisins ne peut se permettre de se passer de nous, et nous ne pouvons pas non plus nous permettre de nous passer de nos voisins. Nous ne sommes pas à un stade où nous envisageons de nous passer de l'un ou de l'autre. Ce qui continue de motiver les opérations conjointes, c'est le bien-être et la sécurité des populations civiles, ainsi que l'activisme persistant des ADF. À ce stade, rien n'a changé de manière suffisamment dramatique pour exiger une reconfiguration de ce partenariat et de cette coopération militaire. Ces déclarations ont certes suscité des interrogations de notre part, mais elles ne nous ont pas conduits à prendre des décisions hâtives.