A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a rendu publique, le 25 novembre, à Brazzaville une déclaration dans laquelle elle a réaffirmé son attachement à la dignité humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles.

La commissaire Gickelle Mpika, présidente de la sous-commission Droits économiques et sociaux culturels, à qui revenait la charge de délivrer la déclaration, a indiqué que cette année les Nations unies ont placé la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles sur le thème « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles : garantir la justice, protéger les survivances et mettre fin à l'impunité ».

Cette journée, a-t-elle déclaré, appelle à une mobilisation collective renforcée et à des réponses institutionnelles concrètes pour prévenir et combattre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Ainsi, a-t-elle poursuivi, la violence à l'égard des femmes, sous toutes ses formes, constitue une atteinte intolérable aux droits humains, une négation de la dignité de la personne et un obstacle majeur à son épanouissement ainsi qu'au développement.

Par ailleurs, a-t-elle précisé, la CNDH salue les avancées enregistrées par le Congo, notamment l'adoption de la loi n° 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes, la mise en place du Programme national dédié, l'institution du centre Mouébara et l'opérationnalisation du numéro vert 1444. La CNDH, a-t-elle renchéri, encourage le gouvernement à consolider ces acquis et à renforcer les mécanismes de prévention et de protection.

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Toutefois, a-t-elle martelé, la persistance des violences conjugales, des viols, des agressions sexuelles, des féminicides et des pratiques discriminatoires appelle une mobilisation accrue. « La CNDH exhorte les pouvoirs publics à garantir l'application effective des lois, l'accès des victimes à la justice, la conduite d'enquêtes rigoureuses, la poursuite des auteurs et la lutte contre l'impunité. Elle les invite également à accélérer l'opérationnalisation du Centre Mouébara et à renforcer la prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique des survivants », a-t-elle précisé.

La CNDH appelle, en outre, les familles, les autorités traditionnelles et religieuses, la société civile, les médias et les acteurs éducatifs à contribuer activement à la transformation des comportements et des représentations sociales qui perpétuent les inégalités et banalisent les violences. En sa qualité d'institution indépendante de promotion et de protection des droits humains, la CNDH réaffirme sa détermination à exercer pleinement son mandat de veille, d'alerte, d'investigation et de recommandation, afin de garantir aux femmes et aux filles la pleine jouissance de leurs droits et une protection effective contre toute forme de violence.

Avant la publication de la déclaration, les participants à la matinée consacrée à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles ont suivi deux exposés. Le premier a eu pour thème « De la parole à la protection : agir contre les violences faites aux femmes et aux filles ». Le second a porté sur « Prévenir les violences, protéger les victimes et faciliter l'accès à la justice ».