Le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est de la Libye, est à Ankara où il a notamment rencontré hier le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, a indiqué le ministère hier, sans fournir de détails sur la nature des entretiens.

Le militaire avait été accueilli en grande pompe mardi soir, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Une image singulière pour un homme dont les soldats ont, pendant un temps, affronté les forces turques déployées en Libye aux côtés de Tripoli.

Accompagné en particulier de son fils Saddam, héritier désigné, il a aussi rencontré le puissant chef du renseignement turc (MIT), Ibrahim Kalin, ainsi que le ministre de l'Énergie et plusieurs officiers supérieurs de l'armée.

Cette visite intervient juste après des attaques contre des navires russes à Benghazi (Est de la Libye), revendiquées par l'Ukraine, et alors que la Turquie tente de rapprocher les deux parties libyennes depuis plusieurs mois.

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Le gouvernement de Tripoli réclame des explications à Kiev après les attaques de Benghazi. L'Exécutif rival de l'Est a pour sa part demandé une enquête internationale sur une présumée présence militaire ukrainienne en Libye.

Fin octobre, la Turquie avait organisé des pourparlers entre les rivaux libyens sur le processus de réunification du pays.

Ankara a longtemps soutenu, y compris militairement, le gouvernement de Tripoli. Mais ses relations avec l'Est se sont nettement réchauffées ces dernières années et la Turquie est devenue de facto l'une des rares puissances à entretenir des relations avec les deux parties.