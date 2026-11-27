Le Festival International du Film de Marrakech poursuit, lors de sa 23e édition, la consolidation de sa place de choix sur l'échiquier des grands rendez-vous du cinéma mondial, porté par une ligne éditoriale privilégiant l'émergence de nouveaux talents et la présence de personnalités de renommée internationale.

Alors que le public du festival quitte les salles de projection comblé par la découverte de premiers ou seconds longs-métrages de réalisateurs en quête d'une identité créative propre, cet événement récolte aujourd'hui, un quart de siècle après sa création, les fruits d'un choix artistique audacieux. Celui-ci allie une vision cinématographique novatrice à une exigence absolue et élevée.

Fort de plusieurs années d'expérience, le Festival international du film de Marrakech se devait de franchir un nouveau cap. D'où le pari d'investir dans la mise en valeur de jeunes expériences, dont les oeuvres se font l'écho de réalités sociales, psychologiques et politiques des cinq continents. Cette démarche a permis de mettre en place une dynamique qui contribue à enrichir l'avenir du Festival, et du cinéma mondial en général, par des talents capables de réaliser des films porteurs de la même charge d'innovation, tant sur le fond que sur la forme.

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Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir le cinéma à de nouveaux récits - les souffrances, les besoins et les aspirations des peuples se rejoignant par-delà les frontières - mais surtout d'encourager l'émergence de nouveaux modes de narration et une utilisation créative du langage cinématographique.

Outre le rôle joué par les « Ateliers de l'Atlas » depuis leur lancement en 2018 pour accompagner les talents et soutenir une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains, les écrans du Palais des Congrès de Marrakech ont servi, dès les premières éditions, de tremplin vers la scène internationale pour de nombreux jeunes talents. Auréolés de distinctions, ceux-ci ont vu s'ouvrir devant eux de vastes horizons, facilitant leur accès aux plus grands festivals et renforçant leur positionnement auprès des fonds de financement pour poursuivre leur aventure cinématographique dans des conditions optimales.

Asmae El Moudir en est sans doute la parfaite illustration marocaine. Elle a remporté l'Étoile d'Or du Festival de Marrakech en 2023 pour son documentaire « La mère de tous les mensonges » (Kadib Abyad), année au cours de laquelle elle a également décroché le Prix de la mise en scène dans la section « Un Certain Regard » au Festival de Cannes, sans oublier la présélection de son film pour la « Shortlist » des Oscars.

Bien avant elle, le Brésilien Fernando Meirelles avait raflé le Prix de la mise en scène à Marrakech en 2002 pour son chef-d'oeuvre « La Cité de Dieu » (City of God), un film acclamé par la critique et le public à l'échelle mondiale, nommé pour quatre Oscars et récompensé par un BAFTA. L'année suivante, le Japonais Takeshi Kitano s'adjugeait le même prix à Marrakech pour « Zatōichi », qui a également remporté le Lion d'Argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise.

Cette dynamique consacre également les talents maghrébins, à l'instar de la Tunisienne Erige Sehiri, lauréate de l'Étoile d'Or en 2025 pour son film « Promis le ciel » (Promised Sky). Ce triomphe lui a valu une grande notoriété dans les plus prestigieux événements cinématographiques, son film ayant fait l'ouverture de la section « Un Certain Regard » à Cannes.

C'est dans cette même veine que s'inscrit l'édition actuelle du Festival, dont la compétition dévoile une nouvelle génération de cinéastes audacieux, contribuant à façonner le cinéma de demain.

Des récits unis par l'universalité des sentiments humains, mais divers par leur expressions et leurs contextes, qui embarquent un public fidèle et passionné dans un voyage allant du Rwanda au Liban, du Mexique à l'Autriche, ou encore du Cameroun à la Grèce, pour finalement faire escale au Maroc, « la maison du cinéma », comme se plaît à l'appeler Martin Scorsese.

En posant leurs valises à Marrakech, les jeunes talents du cinéma mondial ne profitent pas seulement du rayonnement offert par la projection de leurs oeuvres devant un parterre international de grands cinéastes, de critiques, de directeurs de festivals et de producteurs. Ils prennent également place parmi le public pour s'imprégner de l'essence d'expériences transcontinentales exceptionnelles, livrées par des figures de proue ayant marqué l'histoire du septième art et réinventé le langage cinématographique.

Lors de cette édition, comme lors des précédentes mais avec encore plus d'élan, les jeunes créateurs - réalisateurs, scénaristes et acteurs - se sont fondus dans le silence qui envahit l'auditorium « Meydene » à M Avenue, lorsque prennent la parole l'acteur John Turturro, le scénariste Arthur Harari, les réalisateurs Cristian Mungiu et James Gray, ainsi que d'autres stars de la section « Conversations ».

Cette section constitue désormais un panthéon prestigieux signé par de grands maîtres tels que le Sud-Coréen Bong Joon-ho (oscarisé et Palme d'Or pour « Parasite »), le Mexicain Guillermo del Toro, maître du fantastique, l'Américain Tim Burton, l'Iranien Asghar Farhadi ou encore l'Américain Jim Jarmusch, pionnier du cinéma indépendant.

En effet, la section « Conversations », qui accueille des stars, des réalisateurs, des producteurs et des scénaristes, n'est plus un simple moment de délectation pour les cinéphiles, mais un véritable atelier professionnel d'apprentissage et de métissage, dédié au développement du langage cinématographique et au renouvellement de ses fondements narratifs et esthétiques.