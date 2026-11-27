Luanda — Trente-quatre ans après son institutionnalisation en tant qu'Assemblée nationale multipartite, le Parlement angolais commémore, ce jeudi 26 novembre, un parcours marqué par de profondes mutations politiques, législatives et institutionnelles.

Cet anniversaire offre l'occasion de revenir sur une évolution qui s'articule autour de trois grandes configurations institutionnelles : le Conseil de la Révolution, institué en 1975, l'Assemblée du peuple, créée en 1980, et l'actuelle Assemblée nationale, mise en place en 1992, dans le sillage de l'ouverture politique et des premières élections générales multipartites.

Au-delà d'un simple changement de dénomination, cette évolution traduit la succession de différents modèles d'organisation de l'État, de représentation politique et d'exercice du pouvoir législatif, dans un pays passé des enjeux de consolidation de l'indépendance à la construction d'institutions fondées sur le pluralisme politique.

Le Conseil de la Révolution

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L'histoire parlementaire de l'Angola remonte au 11 novembre 1975, date de la proclamation de l'indépendance nationale.

Dans ce contexte, le Conseil de la Révolution s'est imposé comme l'organe suprême du pouvoir d'État, investi de prérogatives législatives et politiques, à une période marquée par la nécessité de structurer l'administration publique et de mettre en place les institutions de la nouvelle République populaire d'Angola.

Sous la présidence formelle du premier chef de l'État, António Agostinho Neto, le Conseil a pris part à la définition des fondements juridiques, politiques et administratifs du nouvel État indépendant.

Parmi ses principales attributions figuraient l'adoption des lois, du budget général de l'État et des plans économiques, ainsi que la définition des grandes orientations de la politique nationale.

L'organe a également joué un rôle important dans l'organisation des premiers mécanismes d'administration et de défense du territoire, dans un contexte particulièrement complexe, marqué par les conflits armés et les défis liés à la consolidation de la souveraineté nationale.

À la suite du décès d'Agostinho Neto, en septembre 1979, José Eduardo dos Santos lui a succédé à la présidence de la République et, de ce fait, à la présidence formelle du Conseil de la Révolution, fonction qu'il a exercée jusqu'à la création de l'Assemblée du peuple.

Cette première période est également marquée par le rôle de Lúcio Lara, figure centrale du processus d'indépendance et de l'organisation politique du nouvel État, qui a exercé les fonctions de président pro tempore et de porte-parole du Conseil révolutionnaire du peuple.

L'Assemblée du peuple

Cinq ans après l'indépendance, le 11 novembre 1980, l'Angola a franchi une nouvelle étape dans l'organisation de son système politique avec la création de l'Assemblée du peuple, qui a succédé au Conseil de la Révolution.

La nouvelle institution a été érigée en organe législatif national, dans le cadre du système de parti unique alors en vigueur. Elle visait à structurer davantage la représentation populaire à travers les députés et les assemblées populaires provinciales.

Composée de 213 députés, dont 194 hommes et 19 femmes, l'Assemblée du peuple était investie de compétences en matière d'élaboration et d'adoption des lois, d'examen des plans économiques, d'approbation du budget général de l'État et de suivi de l'activité des organes gouvernementaux.