Après sept jours d'audience, le procès de l'affaire d'Ambohimalaza est reporté à une date indéterminée. Les zones d'ombre persistent sur les circonstances de l'intoxication mortelle qui a fait 35 victimes.

Les sept jours d'audience consacrés au drame de l'« anniversaire noir », qui a coûté la vie à trente-cinq personnes à Imerinkasinina, n'ont pas suffi à faire toute la lumière sur ce dossier. Face aux zones d'ombre persistantes, la cour a décidé hier de renvoyer le procès à une date ultérieure, alors que les avocats des parties civiles avaient sollicité une simple suspension d'une ou deux semaines.

« Il est difficile de fixer un délai pour réunir les preuves ou les éléments nécessaires au jugement de cette affaire. C'est la raison pour laquelle cette décision a été prise », a déclaré le président du tribunal à l'issue des débats à Anosy.

Les audiences pourraient reprendre à l'ouverture de la prochaine session criminelle, au début de l'année 2027, sans qu'aucune date précise ne soit arrêtée. L'insuffisance des preuves matérielles et des pièces versées au dossier depuis le mercredi 18 novembre dernier a empêché de statuer sur le sort des onze accusés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les interrogatoires menés par les avocats des parties civiles et de la défense ont essentiellement porté sur les liens éventuels entre l'empoisonnement et les différends familiaux opposant Fenohasina à Clarisse.

Dans les larmes

L'exploitation des images de vidéosurveillance filmées aux abords de l'Espace Valéria et à l'intérieur de l'établissement -- de la cuisine jusqu'à la cour -- n'a pas davantage apporté d'éléments probants. Les conseils des parties civiles ont précisé que l'absence à la barre des gendarmes ayant mené les investigations sur Clarisse et Bebe Razafindravony -- toutes deux accusées d'avoir préparé et versé du poison dans les plats servis lors de la fête -- figurait également parmi les motifs de leur demande de renvoi à brève échéance.

« Dès le départ, de nombreux points demeuraient flous, tant dans la conduite de l'enquête que dans les faits consignés au dossier transmis par le juge d'instruction », a déploré Eloi Ratefimahefamijoro, avocat des parties civiles. La majorité des conseils, tant du côté de la défense que des victimes, ont reconnu lors des audiences à Anosy la fragilité de ces éléments.

Par ailleurs, la défense a sollicité la mise en liberté provisoire de plusieurs détenus, parmi lesquels Fenohasina et sa mère, Clarisse, Bebe Razafindravony ainsi que Jizza Ralison. La cour a rejeté cette requête.

Bebe Razafindravony a accueilli ce refus en larmes. Mendrika, en revanche, bénéficiera d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire jusqu'à la reprise des débats, afin de pouvoir continuer à s'occuper de son enfant malade. Il en ira de même pour cinq autres coaccusés, dont les deux convoyeurs ayant acheminé les repas jusqu'à Imerinkasinina ainsi que les cuisiniers qui avaient préparé les mets à l'Espace Valéria.