Nouveau rebondissement dans l'affaire Ambohimalaza. Le procès, qui s'est poursuivi ce jeudi devant la Cour criminelle ordinaire, a été renvoyé à une prochaine session pour un supplément d'informations.

À l'origine de cette décision, l'absence à l'audience des gendarmes ayant participé à l'enquête, pourtant convoqués pour témoigner à la barre. Les enquêteurs avaient fait l'objet d'un mandat de comparution signé par le procureur général. Leur absence a conduit la Cour à ordonner le renvoi de l'affaire afin de permettre la collecte d'éléments complémentaires et de procéder aux vérifications jugées nécessaires avant la poursuite des débats.

Cinq accusés restent en détention. La Cour s'est également prononcée sur les demandes de mise en liberté provisoire formulées par plusieurs accusés. Celles de Bebe Razafindravony, Randriamanga Clarisse, Jiza Ralison, Mamonjiniaina Fenohasina Rakotoarimanana et de la mère de cette dernière ont été rejetées. Ces cinq accusés restent ainsi en détention dans l'attente de la prochaine audience. Leur maintien en détention intervient alors que la procédure connaît un nouveau renvoi.

Six accusés libérés

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En revanche, la demande d'annulation de l'OPCD (ordonnance de prise de corps à exécution différée) a été acceptée pour six autres accusés. Il s'agit de Mendrika Lavorary Nasandratriniaina, Lalatiana Marina Ratolojanahary, Faraniaina Ravoniarisoa, Honoré Rafaliarivo, Maminionja Lanjasoa et Harimisa Randriamahatoky.

Ces six personnes bénéficient désormais d'une mise en liberté provisoire sous contrôle de la justice. Les autres accusés restent également soumis à un régime de contrôle judiciaire.

Une nouvelle audience attendue. La demande de suspension de l'audience a, par ailleurs, été rejetée. Le dossier sera donc de nouveau examiné lors d'une prochaine session de la Cour criminelle ordinaire. Le renvoi doit notamment permettre de réunir les éléments complémentaires attendus, dont les témoignages des enquêteurs absents ce jeudi. Les débats reprendront ainsi avec de nouvelles vérifications, toujours dans le cadre de la recherche de la manifestation de la vérité.