La Côte d'Ivoire a enregistré une amélioration notable de sa balance commerciale en 2025, affichant un excédent significatif. Le pays a réalisé un excédent de 5 344,8 milliards FCFA, selon les données officielles communiquées par la Direction générale des Douanes (DGD). Ces chiffres ont été rendus publics en novembre 2026, dans le cadre d'une note d'analyse couvrant la période de 2021 à 2025.

Cette performance s'explique principalement par une progression plus importante des exportations que des importations sur la période. La valeur des exportations de biens a bondi de 33,7 %, passant de 12 427,8 milliards FCFA en 2024 à 16 611,6 milliards FCFA en 2025. Parallèlement, les importations ont augmenté de 7,9 %, atteignant 11 266,9 milliards FCFA en 2025, contre 10 438,6 milliards FCFA l'année précédente.

L'excédent commercial de 5 344,8 milliards FCFA en 2025 représente une multiplication par 2,7 par rapport à l'excédent de 1 989,2 milliards FCFA enregistré en 2024. Ce niveau est également significativement supérieur aux 763,2 milliards FCFA de 2021 et aux 77,6 milliards FCFA de 2023. Le taux de couverture des importations par les exportations a également progressé, passant de 119,1 % en 2024 à 147,4 % en 2025.

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Cette évolution positive du solde commercial renforce la position économique de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Elle témoigne d'une capacité accrue du pays à générer des revenus substantiels à partir de ses exportations. Pour les investisseurs, cela peut indiquer une économie plus robuste et moins vulnérable aux chocs externes.

Les données détaillées proviennent de la "Note d'analyse sur le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire couvrant la période 2021-2025". Ce rapport exhaustif, publié par la Direction générale des Douanes, offre une vue d'ensemble des dynamiques commerciales du pays. Il met en lumière les tendances de fond qui ont conduit à cette amélioration significative de la balance commerciale ivoirienne.

Points clés à retenir

En complément de l'amélioration globale de sa balance commerciale, la Côte d'Ivoire a franchi un cap historique dans ses relations avec la France en 2025. Pour la première fois, le pays a enregistré un excédent commercial de 412 milliards FCFA vis-à-vis de la France. Cette performance notable, relayée par un rapport de la Direction générale du Trésor de France basé sur les données officielles des douanes françaises, souligne un renforcement progressif et significatif de la position ivoirienne dans les échanges bilatéraux.

Traditionnellement, la balance commerciale avec la France a souvent été déficitaire pour la Côte d'Ivoire, faisant de cet excédent un indicateur clé de la diversification et de la maturation de l'économie ivoirienne. Cela suggère une capacité croissante des entreprises ivoiriennes à exporter des biens et services vers un marché développé comme la France, réduisant ainsi la dépendance historique et créant de nouvelles opportunités économiques et d'investissement.

Cet événement marque une étape importante dans la stratégie commerciale extérieure de la Côte d'Ivoire, démontrant sa résilience économique, son dynamisme et sa capacité à rééquilibrer ses partenariats commerciaux dans un contexte de commerce international en constante évolution. Il pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles collaborations économiques et renforcer la confiance des investisseurs internationaux dans la stabilité et le potentiel de croissance du pays.