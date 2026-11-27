La junte au pouvoir en Guinée-Bissau a annoncé jeudi 26 novembre un report au 26 novembre 2028 des élections présidentielle et législatives initialement prévues le 6 décembre prochain et devant acter le retour des civils au pouvoir, selon un décret présidentiel consulté par l'AFP.

La junte invoque « une insuffisance des conditions techniques, matérielles et financières » nécessaires à la tenue de ces élections, selon ce décret signé du chef de la junte et président de la Transition, le général Horta N'Tam.

L'annonce du report de ces scrutins a lieu le jour du premier anniversaire de la prise de pouvoir de la junte qui dirige ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis le coup d'État du 26 novembre 2025 - veille de l'annonce prévue des résultats provisoires des scrutins présidentiel et législatifs tenus le 23 novembre 2025.