En Guinée, l'Assemblée nationale a adopté, mercredi 25 novembre, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du fonds souverain du pays. Détenu et contrôlé par l'État pour mettre de côté une partie de ses revenus et les faire fructifier, ce fonds a pour objectif d'isoler une partie des futures recettes minières issues du mégaprojet Simandou, un gigantesque gisement de fer exploité depuis très récemment, et de transformer cette ressource limitée en un investissement durable générant des bénéfices pour les générations futures.

Cet argent mis de côté en Guinée aura trois missions principales. La première sera de stabiliser l'économie du pays en cas de choc, par exemple s'il y a une chute brutale des cours du fer ou de la bauxite dont l'économie guinéenne est très dépendante. La deuxième visera à financer des projets de développement, autrement dit à créer des industries, des projets productifs et rentables, ainsi qu'un tissu de PME, pour ne plus dépendre uniquement des matières premières. Enfin sa troisième mission sera de faire fructifier les sommes mises de côté en les plaçant pour que les bénéfices reviennent aux générations futures avec, par conséquent, l'interdiction d'y toucher à court terme.

Un milliard de dollars d'ici cinq ans

Le fonds doit être doté d'un milliard de dollars d'ici à cinq ans. Il est censé être alimenté par un tiers des recettes fiscales et non fiscales du projet Simandou, et 5 % des recettes des futures autres projets extractifs.

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Reste que les observateurs s'interrogent sur sa transparence. Ses comptes seront-ils publiés, accessibles à tous et audités de manière indépendante ? La question se pose surtout pour les mécanismes de contrôle afin d'éviter que l'État ne s'en serve comme d'une caisse pour des dépenses extrabudgétaires et que les engagements pris soient vraiment respectés.

Un contrôle du Parlement

La loi prévoit que ce contrôle sera exercé par le Parlement. Mais pourra-t-il vraiment jouer ce rôle dans sa configuration politique actuelle, sans les principaux partis d'opposition ?