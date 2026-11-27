Cinq Mexicains, ainsi qu'un homme d'affaires nigérian, ont été arrêtés dans le sud du Nigeria pour leur rôle présumé dans la gestion d'un laboratoire de méthamphétamines, a indiqué le 25 novembre 2026 l'Agence nationale antidrogue (NDLEA). Un total de 1 512 kilos de cette drogue, sous forme de produits finis ou en cours de production, a été saisi sur place, soit une valeur estimée à 226,8 millions de dollars.

« Le Nigeria ne servira jamais de laboratoire de méthamphétamine ni d'entrepôt pour les cartels étrangers », a affirmé le président-directeur général de la NDLEA, en annonçant l'arrestation mercredi 25 novembre. L'opération, qui remonte au 11 novembre, est la cinquième contre des laboratoires clandestins depuis mai. Toutes impliquent des cartels de drogue mexicains, affirme l'agence antidrogue nigériane.

Cette fois, il s'agissait d'une opération contre un laboratoire à « échelle industrielle », a affirmé l'agence antidrogue nigériane. Sept tonnes de produits chimiques utilisés dans la fabrication de cette drogue de synthèse ont également été saisies.

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Le Laboratoire se trouvait dans ville d'Enugu, dans des entrepôts qui servaient non seulement de laboratoire de fabrication, mais également d'habitation pour les cinq ressortissants mexicains arrêtés. Ce coup de filet a été mené après sept mois d'enquête, précise l'agence antidrogue.

Les cinq ressortissants mexicains avaient déjà tenté de rentrer dans le pays en août, avec l'aide de l'homme d'affaires nigérian, mais avaient été refoulés. Ils ont à nouveau essayé en septembre, via la Colombie, la France et Benin, où ils ont obtenu de faux papiers, affirme l'agence, qui explique les avoir laissé rentrer dans le pays et démarrer la production, afin de mettre la main sur tout le réseau.

« Un cartel à trois niveaux »

« Il s'agit en réalité d'un cartel à trois niveaux, détaille le porte-parole de la l'Agence nationale antidrogue (NDLEA), Femi Baba Femi. En fait, nous avons surveillé tout ça, au Mexique : c'est là-bas que le cartel opère, c'est là qu'ils recrutent. C'est là que le cartel paie aussi en espèces les familles des fabricants de drogue. Et puis, au niveau suivant, il y a le baron de la drogue ici au Nigeria qui a mis sur pied le laboratoire, s'est procuré les précurseurs chimiques requis et tout l'équipement nécessaire. Et enfin, le troisième niveau, ce sont en fait les fabricants qui ont été amenés au Nigeria par des voies illégales pour venir faire ça sur notre sol ».

Ce coup de filet porte à dix le nombre de ressortissants mexicains arrêtés ces derniers mois.

Pour les enquêteurs, cette opération s'inscrit dans un réseau criminel international avec, d'un côté un cartel mexicain qui recrute et rémunère des spécialistes pour fabriquer la drogue, et des collaborateurs nigérians qui fournissent les installations et les produits.

Cette cinquième opération antidrogue en six mois fait dire aux autorités nigérianes que des cartels de drogue mexicains essayent de s'établir sur le sol nigérian.

Le Nigeria, qui est un pays où transitent des stupéfiants depuis longtemps, passerait ainsi au statut de pays producteur de cette drogue de synthèse, ensuite expédiée vers des marchés plus lucratifs. « Quand ils produisent à une telle échelle industrielle, le marché visé ne se trouve clairement pas au Nigeria, estime Femi Baba Femi. Ils ont les yeux rivés sur l'Europe, l'Asie et d'autres régions où ils savent qu'ils obtiendront une meilleure rentabilité. Mais ce qui est positif, c'est que nous ne leur permettons pas de s'implanter au Nigeria, et nous restons fermes sur ce point pour garantir que le Nigeria ne devienne jamais leur laboratoire ni leur entrepôt. »