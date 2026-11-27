Le nombre de cas confirmés d'Ebola franchit le cap des 12 000 cas confirmés en République démocratique du Congo (RDC) alors que l'insécurité dans certaines parties orientales du pays perturbe les efforts pour contenir la propagation de la maladie.

La 17e épidémie d'Ebola en RDC est devenue, depuis la fin juillet, la plus importante de l'histoire du pays en termes de nombre de cas. Selon les autorités sanitaires congolaises, le bilan des décès s'élève à 5.904 morts dans 69 zones de santé réparties dans huit provinces.

Le dernier décompte effectué le 24 novembre dernier fait état de 66 nouveaux cas et 37 morts.

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En ce qui concerne l'extension géographique, le nombre de provinces touchées demeure à huit : Ituri, Kivu Nord, Kivu Sud, Haut Uélé, Bas Uélé, Tshopo, Ubangi Nord et Ubangi Sud.

L'Ituri continue d'être le principal foyer de l'épidémie, en concentrant 67,7% des contaminations, un pourcentage qui a baissé ces dernières semaines sous l'effet des mesures de confinement, mais qui met aussi en évidence la propagation du virus vers d'autres zones du pays.

L'Ituri concentre deux tiers des cas confirmés

Avec 8140 cas confirmés et 3 843 décès, l'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant plus de 67 % des cas confirmés cumulés.

Selon Kinshasa, 1.092 personnes restent hospitalisées ou en régime d'isolement en raison du virus de la souche Bundibugyo, qui ne dispose ni de vaccin ni de traitement autorisé. Dans le même temps, 3.332 patients ont réussi à surmonter la maladie et ont été déclarés guéris. Le suivi des contacts atteint 85,1%.

L'épidémie déclarée en mai est provoquée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé.

Au-delà de l'absence de moyens thérapeutiques spécifiques, les équipes de riposte doivent composer avec un environnement particulièrement difficile, marqué par les conflits armés, la dégradation des routes ainsi que les actes de violence de certains habitants, alimentés par la méfiance et la désinformation.

Selon les rapports des médias, les affrontements survenus plus tôt cette semaine ont notamment empêché les équipes d'accéder à certaines communautés, perturbé le suivi des personnes ayant été exposées au virus et réduit les effectifs disponibles dans certains centres de traitement.

Dans ce contexte d'insécurité persistante, les initiatives visant à sécuriser les déplacements des acteurs humanitaires et sanitaires revêtent une importance particulière.

© MONUSCO Des Casques bleus de ONU apportent leur soutien à la lutte contre Ebola dans l'est de la RDC. L'insécurité entrave la riposte

Dans le territoire de Djugu, en Ituri, où les affrontements armés se sont intensifiés, les Casques bleus de la MONUSCO ont déployé, le 22 novembre 2026, une base opérationnelle mobile pour renforcer la protection des civils dans les localités d'Akwe, de Damas et de Mbidjo, dans la région de Mongbwalu. Cette présence a notamment contribué à faciliter, deux jours plus tard, l'évacuation de dix agents de santé mobilisés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola.

Cette mobilisation de la Mission onusienne s'est concrétisée le 24 novembre par une opération d'évacuation de dix agents de santé, dont un médecin et des infirmiers de l'hôpital général de référence d'Akwe.

Mobilisés dans la riposte contre Ebola, ces professionnels jouent un rôle essentiel auprès des populations fragilisées par les violences et les déplacements. Leur protection constitue ainsi un enjeu majeur pour la continuité des interventions sanitaires. À travers cette opération, la MONUSCO réaffirme son appui aux efforts de lutte contre l'épidémie, notamment en facilitant les déplacements sécurisés du personnel médical et l'accès aux soins.

La branche africaine de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que l'insécurité entrave la lutte contre Ebola, en compliquant la détection des cas, le suivi des contacts et la prise en charge des malades.

« Les soins de santé ne doivent jamais être pris pour cible. Les professionnels de santé doivent pouvoir mener à bien leur travail vital en toute sécurité. Nous devons préserver les progrès accomplis et veiller à ce que l'aide indispensable parvienne à ceux qui en ont le plus besoin », a fait valoir le Dr Mohamed Janabi, chef de l'OMS Afrique.