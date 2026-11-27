Au Gabon, le climat politique, atone depuis la fin des élections législatives et locales de l'année dernière, commence à s'animer. Ce vendredi 27 novembre, le Parti démocratique gabonais (PDG), l'ancien parti au pouvoir, ouvre son 13e congrès ordinaire à Libreville. Des assises qui interviennent une semaine avant celles de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui multiplie les ralliements. Hier, jeudi 26 novembre, c'est l'UDB qui a acté la fusion-absorption du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), le parti du vice-président de la République, Alexandre Barro Chambrier.

Faire de l'UDB la plus grande formation politique du pays : c'est l'ambition du président Brice Clotaire Oligui Nguema dont le parti avait déjà obtenu le ralliement d'une aile de Reagir. Jeudi 26 novembre, à Libreville, c'était au tour du RPM de rejoindre les rangs du parti présidentiel. Venus nombreux assister à ce congrès aux conclusions connues d'avance, les militants, arborant des boubous ou des tee-shirts aux couleurs du parti, étaient partagés entre la joie et la nostalgie, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.

Le même sentiment était perceptible dans le discours de circonstance d'Alexandre Barro Chambrier, le président du parti qu'il a porté à bout de bras depuis dix ans. L'opposant farouche à l'ancien président Ali Bongo Ondimba dit avoir privilégié l'intérêt national. « Le Gabon est trop grand pour nos petites ambitions personnelles. Ce qui est important, c'est la contribution que nous pourrons apporter ensemble », a-t-il déclaré.

Dans la salle, plusieurs cadres de l'UDB étaient présents, avec en première ligne son secrétaire général, Mays Mouissi. « Nous soutenons ce processus, nous l'accompagnons et nous pensons que le RPM et l'UDB, ensemble, dans une même formation politique, vont pouvoir travailler de façon résolue dans le cadre du projet de société du président. Alors, on pense qu'il y a une volonté de retourner vers le monopartisme. Ce n'est absolument pas ça. » Le RPM comptait trois députés et trois sénateurs. Tous deviennent automatiquement élus de l'UDB, selon la nouvelle loi sur les partis.

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Le Parti démocratique gabonais à la croisée des chemins

C'est dans ce contexte que s'ouvre, jusqu'au dimanche 29 novembre, le congrès du PDG. Ce pourrait être un tournant définitif pour l'ancien parti unique fondé par Omar Bongo, qui a dominé la vie politique gabonaise pendant plus d'un demi-siècle.

Depuis le coup d'État du 30 août 2023, le Parti démocratique gabonais est à la croisée des chemins. L'élection de son actuel président, Blaise Louembé, lors d'un congrès extraordinaire en janvier 2025, reste contestée par Ali Bongo Ondimba, en exil à Paris, qui se considère toujours comme le chef de cette formation politique.

Une position incarnée par Ali Akbar Onanga Y'Obegue, le secrétaire général désigné par l'ancien chef de l'État, qui défend la continuité des organes issus du 12e congrès de décembre 2022 et qui estime donc que les prochaines assises du PDG ne devraient avoir lieu qu'en 2027.

En leur absence, l'un des enjeux du congrès sera surtout de clarifier la position du PDG vis-à-vis de l'UDB, le parti majoritaire. Dirigé par le tandem Blaise Louembé-Angélique Ngoma, le PDG s'est ostensiblement rapproché du président Brice Clotaire Oligui Nguema et de sa formation politique.

Entre soutien affiché aux orientations du chef de l'État et volonté de préserver une autonomie et une identité propres, ces assises du Parti démocratique gabonais pourraient donc finalement déboucher sur une alliance formelle avec l'UDB, souligne l'analyste Bergès Mietté, interrogé par Liza Fabbian du service Afrique de RFI.