revue de presse

Guinée-Bissau : la junte prolonge la transition de deux ans et fixe les élections à 2028

La junte au pouvoir en Guinée-Bissau a annoncé par décret ce jeudi 26 novembre un report au 26 novembre 2028 des élections présidentielle et législatives prévues en décembre et devant initialement acter le retour des civils au pouvoir, après des semaines d’incertitude politique et sécuritaire. Cette décision prolonge de deux ans supplémentaires la transition en Guinée-Bissau, dont le terme était prévu le 6 décembre prochain.

La Guinée-Bissau est dirigée depuis le 26 novembre 2025 par des militaires qui ont renversé le président sortant Umaro Sissoco Embaló et suspendu le processus électoral. Les militaires avaient notamment affirmé à l’époque avoir pris le pouvoir pour « éviter un bain de sang entre les partisans des candidats rivaux ». (Source Jeune Afrique)

Gabon: Le paysage politique se recompose autour du parti du président Oligui Nguema

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Au Gabon, le climat politique, atone depuis la fin des élections législatives et locales de l’année dernière, commence à s’animer. Ce vendredi 27 novembre, le Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancien parti au pouvoir, ouvre son 13ᵉ congrès ordinaire à Libreville.

Des assises qui interviennent une semaine avant celles de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui multiplie les ralliements. Hier, jeudi 26 novembre, c'est l’UDB qui a acté la fusion-absorption du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), le parti du vice-président de la République, Alexandre Barro Chambrier. (Source RFI)

Soudan du Sud : Salva Kiir lève l’état d’urgence dans 4 États, à l’approche des élections

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a ordonné la levée de l’état d’urgence dans les États des Lacs, de Warrap, du Bahr el-Ghazal occidental et de l’Unité, a annoncé jeudi la radiotélévision publique, la South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC). Aucune explication officielle n’a été avancée pour justifier cette décision.

Cette mesure intervient dans un contexte politique marqué par le nouveau report des élections, désormais fixées au 11 février prochain. Initialement attendus depuis plusieurs années, ces scrutins constituent une échéance majeure pour ce pays indépendant depuis 2011, toujours confronté à une profonde instabilité politique et sécuritaire. (Source Africanews)

Guinée : Le Parlement adopte la loi créant le Fonds souverain

L’Assemblée nationale guinéenne a adopté, mercredi 25 novembre 2026, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds souverain de Guinée (FSG), un nouvel instrument destiné à transformer les revenus issus des ressources naturelles en investissements durables au profit de l’économie nationale et des générations futures.

Ce fonds a notamment vocation à valoriser une partie des recettes tirées de l’exploitation des ressources naturelles, en particulier du projet minier de Simandou, en les orientant vers des investissements productifs et la constitution d’un patrimoine financier de long terme. (Source APA News)

Maroc : Signature de deux conventions-cadres sur le financement de la feuille de route pour le développement de l’industrie de défense

Le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de signature de deux conventions-cadres relatives au financement de la feuille de route pour le développement de l’industrie de défense et de sécurité au Maroc et à la mobilisation du secteur privé et financier national pour son déploiement.

Lors de cette cérémonie, il a été aussi annoncé le lancement de l’Agence nationale chargée de développer la production d’armement, et qui portera désormais l’appellation de l’Agence Marocaine de l’Industrie de Défense et de Sécurité (Defense Industry Facilitation and Acceleration Agency).

Cette Agence permettra de développer la production d’armement, notamment les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres, les systèmes navals, l’électronique de défense et la cyberdéfense, ainsi que l’intelligence artificielle. (Source Agence Congolaise de Presse)

1er Congrès des écrivains et artistes noirs : L’héritage de 1956 au cœur des débats à Dakar

La capitale sénégalaise accueille, du 26 au 28 novembre, le 70e anniversaire du premier Congrès international des écrivains et artistes noirs, organisé par Présence africaine et la Communauté africaine de culture. Présidée hier, jeudi 26 novembre, par le ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, au Musée des Civilisations noires, la cérémonie d’ouverture a été l’occasion de revisiter un rendez-vous fondateur de l’histoire intellectuelle du monde noir.

Soixante-dix ans après la rencontre historique de la Sorbonne, la parole des écrivains et artistes noirs continue de résonner. À Dakar, où se retrouvent intellectuels, chercheurs, artistes et universitaires venus d’Afrique et d’ailleurs, la commémoration du 70e anniversaire du 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs pose la question de la place des peuples noirs dans la production des savoirs, la représentation de leurs imaginaires et la construction de l’universel. C’est tout le sens du colloque international ouvert hier, le jeudi 26 novembre, au Musée des Civilisations noires, autour du thème « Créations, corps, images et cosmologie ». Présidant la cérémonie , le ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, en charge des Industries culturelles et créatives, a insisté sur la portée historique et politique de cette célébration. (Source Le soleil)

Madagascar : Signature de 3 accords avec Djibouti pour renforcer la sécurité maritime et la coopération portuaire

Rapprochement stratégique entre la Corne de l’Afrique et l’océan Indien. À l’issue d’une visite officielle historique de 48 heures entamée le mardi 24 novembre 2026, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et son homologue malgache, le colonel Michaël Randrianirina, ont scellé trois accords de coopération bilatérale. Objectif : bâtir un axe maritime et logistique durable, alliant l’expertise portuaire de Djibouti au potentiel de développement de Madagascar.

Le mardi 24 novembre 2026, une visite officielle de 48 heures a réuni le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et son homologue malgache, le colonel Michaël Randrianirina. Les deux chefs d’État ont posé les jalons d’un partenariat stratégique axé sur les infrastructures portuaires, la sécurité maritime dans le prolongement du Code de conduite de Djibouti adopté le 29 janvier 2009 par 9 pays sous l’égide de l’OMI et la coopération climatique. (Source Africa 24)

Kenya : Le chef religieux Paul Mackenzie de nouveau condamné dans l'affaire du massacre de Shakahola

Le chef religieux kényan Paul Mackenzie a été reconnu coupable jeudi 26 novembre de radicalisation, d'appartenance à une organisation criminelle et de soutien à des actes terroristes, dans un nouveau volet judiciaire du drame de la forêt de Shakahola.

Il avait déjà été condamné à 200 ans de prison pour la mort de 191 personnes, dont 190 enfants, incitées à jeûner pour, selon ses prêches, "rencontrer Jésus". Reconnu coupable mercredi de cruauté envers des enfants, il fait l'objet de plusieurs procédures liées à cette affaire, qui a fait 429 morts selon un bilan officiel de 2024. (Source Africa Radio)

Niger : 13 militaires tués dans une attaque à Tillabéri

Treize membres de la Garde nationale du Niger ont perdu la vie jeudi 26 novembre dans une attaque à Sanam, dans la région de Tillabéri, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de la Défense nationale à la télévision publique.

Vingt autres militaires ont été blessés, dont certains grièvement. Les autorités ont annoncé leur évacuation vers des structures sanitaires et la poursuite des opérations de sécurité. Le ministère n’a pas désigné de groupe responsable de cette attaque. (Source Benin Web TV)

La Centrafrique, dernier bastion du groupe russe Wagner

Une vodka ou une bière à la main, de jeunes Centrafricains regardent un match de football à "Moscou", un bar de Bangui tenu par des Russes, illustration de leur présence de plus en plus visible dans le pays. "Fabriqué en Centrafrique avec la technologie des Russes", peut-on lire en sango, l'une des deux langues officielles du pays avec le français, sur certaines bouteilles servies dans ce bar ouvert en 2024.

La Centrafrique, l'un des pays les plus pauvres au monde, est le dernier bastion du groupe paramilitaire russe Wagner, progressivement remplacé ailleurs sur le continent par Africa Corps, structure directement rattachée au ministère russe de la Défense. (Source TV5 Monde Afrique)