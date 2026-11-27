La décision du TAS a fait chavirer le Sénégal et une bonne partie des Africains et des observateurs, elle a vexé le Maroc et son public. On a aimé cette décision parce qu'elle donne raison à la loi du terrain, à la compétition, avec plus de 120' jouées et un beau but qui a consacré le Sénégal. Quelques minutes avant, Diaz, en toute nonchalance, condamne sa sélection et la prive du titre.

On pensait que c'était terminé à ce stade, avec la joie et l'amertume des deux sélections et le rideau tombé sur la CAN. Mais le Maroc a essayé la piste juridique et obtenu gain de cause en appel devant la CAF, mais au bout du compte, le TAS donne raison au Sénégal et met fin à ce quiproquo ennuyeux. Les événements survenus lors de la finale Maroc-Sénégal étaient décevants, laids même pour le prestige du football africain.

Mais l'arbitre du match ce soir-là, N'dala, a jugé bon de reprendre le jeu. Et si le Maroc avait transformé le penalty obtenu, aurait-il pensé même au retrait des joueurs du Sénégal ? L'argumentaire succinct du TAS et du comité d'arbitrage chargé de trancher résume tout : c'est la fameuse loi du terrain et la souveraineté du résultat acquis sur le terrain. L'arbitre avait vu que, dans ces conditions, la reprise du jeu n'avait rien à voir avec des articles relatifs aux délais du retrait d'une équipe.

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Toute la nuance était là, les juristes de dernière instance ont jugé la reprise du jeu légale ou du moins logique et placée en s'appuyant sur l'autonomie de l'arbitre. Du coup, le Sénégal a saisi sa chance et a gagné, alors que Diaz a raté la balle de match.

Titre amplement mérité sur le terrain pour un superbe Sénégal. Nous pensons que toutes ces victoires sur le tapis vert n'ont rien de valorisant : que dire des titres alors. Ces réserves à tort et à travers qui tuent le mérite des joueurs, ces avocats qui usent de ce business florissant pour gagner de l'argent, on en a marre vraiment.

Le football, ça se joue sur le terrain, se gagne et se perd sur le terrain. La juridiction doit intervenir quand les dépassements influencent ce qui se passe sur le terrain, mais quand elle change le vainqueur en perdant pour une interopération variable et ouverte, ceci tue le football que l'on aime. Bien mérité pour le Sénégal. Le Maroc a une superbe équipe qui peut remporter la CAN, mais sur le terrain et non dans les instances juridiques sportives.