La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), qui prend part au Dîner des Arts et de la Culture ce 26 novembre, figure parmi les nominés de l'édition 2026 du Prix des Arts et de la Culture, organisée du 23 au 27 novembre au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), à Paris, sur le thème « Patrimoines vivants ».

Placée sous le signe du dialogue et de la transmission, l'édition 2026 réunit artistes, créateurs, professionnels de la culture et jeunes générations autour des enjeux liés à la préservation des patrimoines et à la promotion des expressions artistiques contemporaines.

Au-delà de la cérémonie de distinction, les organisateurs ont prévu une semaine d'activités consacrées aux échanges d'expériences, à la réflexion et au partage des savoir-faire. Les rencontres programmées abordent notamment la transmission des patrimoines, les nouvelles formes de création, la diversité des récits culturels ainsi que la circulation des oeuvres entre les générations et les territoires.

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Cette programmation comprend également des conversations avec des artistes et professionnels reconnus, des espaces de réflexion sur les mutations du secteur culturel ainsi que des rencontres entre créateurs, institutions, entrepreneurs culturels et acteurs engagés dans le développement des arts.

Le point culminant de cette édition intervient ce 26 novembre, à l'occasion du Dîner des Arts et de la Culture. Ce rendez-vous réunit les différentes composantes de l'écosystème culturel autour des valeurs du Prix des Arts et de la Culture. Il est marqué par la distinction de personnalités et d'organisations qui contribuent, par leurs initiatives et leur engagement, à façonner la création contemporaine et à enrichir le patrimoine commun.

La présence de la SNPC parmi les nominés constitue une reconnaissance de la place que peut occuper une entreprise congolaise dans la promotion des valeurs culturelles et la valorisation du patrimoine. Elle met également en lumière la contribution du secteur économique aux initiatives qui favorisent le rayonnement culturel et le développement humain.

À travers cette édition, le Prix des Arts et de la Culture entend rappeler que les patrimoines ne sont pas uniquement des héritages du passé, mais également des ressources vivantes, appelées à être préservées, transmises et enrichies par les générations actuelles et futures.