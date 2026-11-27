Organisée le 24 novembre à Brazzaville sur le thème « Climat des affaires : le levier de l'investissement privé », la cinquième et dernière édition du Forum Vox Eco a réuni autour d'une même table entrepreneurs, investisseurs, jeunes et pouvoirs publics pour une cause commune : assurer le développement économique du Congo.

Pour mieux cerner la problématique du climat des affaires, les participants ont suivi des communications à travers des panels et des échanges animés par des ministres, des responsables des institutions publiques, des entrepreneurs et bien d'autres sachants. A travers des échanges « One-to-one », le ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, Ludovic Ngasté, et celui du Développement industriel, de la Promotion du secteur privé et des Zones économiques spéciales, Michel Djombo, ont édifié l'assistance sur les efforts engagés par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans le pays. En effet, de la simplification des procédures à la transparence fiscale, le Congo a mis en place un écosystème juridique pour attirer les investisseurs.

S'agissant des panels, il en a eu au total trois, notamment « Réformes et attractivité : la feuille de route de l'action publique » ; « Catalyser l'investissement - expertise, financement et garanties » ; « Attentes et blocages : la parole au secteur privé ». Des différents intervenants et échanges, il ressort que le dialogue est le point de départ de solutions durables ; le climat des affaires est en constante amélioration dans le pays pour le rendre attractif.

Les participants ont été informés de la réforme en cours dans le pays concernant la mise en place d'un observatoire du climat des affaires. Il s'agit, en effet, d'une initiative de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

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Les participants ont été informés, par ailleurs, des différents obstacles qui freinent l'investissement privé. Au nombre desquels l'on compte le non-paiement des factures par l'Etat, l'accès difficile aux financements au niveau des banques, la multiplicité des acteurs administratifs ainsi que les retards dans les procédures administratives. D'où la nécessité d'appliquer les textes existants.

Promoteur du Forum Vox Eco, Vérone Mankou pense qu'après avoir parlé d'investissement, de l'agriculture, de la diversification économique pendant les précédentes éditions, il était important de terminer par le climat des affaires. « A chaque édition, il y avait une question qui revenait sans apporter de bonnes réponses. C'était la question du climat des affaires. Donc, il était important de donner à l'audience, mais aussi aux participants, la chance ou l'occasion d'en parler », a-t-il indiqué, visiblement satisfait des résultats obtenus.

Il a rappelé que par son organisation, le Forum Vox Eco a généralement trois panels dont un panel réservé à l'administration et le dernier consacré au secteur privé. Au milieu se trouve un panel ouvert aux institutions ou aux entreprises qui accompagnent le privé et le public. D'après lui, chacun avait sa réponse sur le climat des affaires. « L'État a dit que oui, on reconnaît qu'il y a un climat d'affaires qui n'est pas toujours le meilleur, mais nous y travaillons. Le secteur privé a décrié les manquements de ce climat d'affaires. C'est en fait cela le but du forum Vox Eco, nous ne répondons pas aux questions, nous laissons les acteurs parler selon leurs expériences et partager leurs témoignages du vécu », a résumé Vérone Mankou, annonçant la fin du Forum Vox Eco.

Porté par le magazine économique VOX-MAG, devenu actuellement un magazine généraliste, le Forum Vox Eco va devoir laisser place à une autre initiative incluant plusieurs domaines de la société. Ainsi, les organisateurs se donnent de la marge pour revenir avec un nouveau genre de forum où tout le monde pourra s'exprimer. Et ce sera peut-être dès 2027.