Vainqueur sur le terrain le 18 janvier dernier, le Sénégal avait vu sa deuxième Coupe d'Afrique des nations (CAN) lui être retirée pour être attribuée au Maroc avant de gagner la bataille judiciaire. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rétabli, le 24 novembre, les Lions de la Teranga dans leurs droits.

Dix mois après, le feuilleton de la finale de la CAN 2025 a enfin connu son épilogue. Le Sénégal a encore gagné et est officiellement champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. En revanche, pas de deuxième sacre pour le Maroc.

Le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF) et a annulé la décision de la Confédération africaine de football (CAF), qui consacrait le Maroc vainqueur sur tapis vert après le retrait des joueurs sénégalais du terrain, protestant le penalty accordé à la 90e+9 minutes au Maroc par l'arbitre Jean Jacques Ndala.

Le match avait été interrompu pendant quinze longues minutes avant de reprendre. Le Marocain Brahim Diaz manquait son penalty et Pape Gueye inscrivait le but de la victoire sénégalaise pendant les prolongations. Ainsi, les Lions de la Teranga l'emportaient sur le terrain 1-0 devant les Lions de l'Atlas.

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La Fédération royale marocaine de football avait ensuite saisi les instances de la CAF. En mars, cette instance lui avait finalement donné raison en s'appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

Mais le jugement du TAS en est tout autre, décidant de lire le droit. Selon lui, la décision de faire reprendre le jeu signifiait que les conditions nécessaires à sa poursuite étaient réunies. Les deux équipes avaient manifesté leur volonté de reprendre le match.

Le rapport de l'arbitre a pesé sur la balance. D'après le TAS, en sifflant la reprise de la partie après interruption, l'arbitre Jean Jacques Ndala avait donc considéré que le match pouvait se poursuivre tout en précisant que cette décision relevait de son autorité sur le terrain et ne pouvait être remise en cause par une application des dispositions relatives au forfait. La juridiction sportive a confirmé le résultat initial de la rencontre.

Le TAS a confirmé, par ailleurs, les sanctions prononcées contre la FSF, son sélectionneur de l'époque, Pape Thiaw, et plusieurs joueurs pour les incidents de la finale. Mais le Maroc n'a pas bien accueilli la décision du TAS. La Fédération marocaine entend exploiter d'autres voies de recours comme le Tribunal fédéral de Suisse, juridiction compétente pour examiner certains aspects procéduraux des décisions du TAS.

Selon certaines sources, avant l'annonce de la décision, la Fédération royale marocaine de football accuse la FSF d'entretenir des relations interdites avec le TAS. L'un des trois avocats désignés aurait la veille personnellement téléphoné le président de la FSF, alors que le règlement interdit aux parties d'entretenir toute relation avec les avocats désignés pour l'affaire en dehors de la procédure.