A l'issue de la trente et unième conférence des parties (COP31) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc) qui s'est tenue à Antaly, en Turquie, l'Association avenir pour l'espoir climatique (AEAC) que préside le Congolais Roch Régis Bikoua a publié une déclaration dans laquelle elle donne sa position suite à la tenue de ces assises qui ont été pour elle un fiasco annoncé. L'AEAC estime que l'Afrique ne mendiera plus, mais elle négociera.

Pour le président de l'AEAC, Roch Régis Bikoua, la COP 31, cette grand-messe, la plus longue de l'histoire, s'est achevée le 22 novembre à Antalya sans aucun accord final. Il y a eu plus deux semaines de négociations, plus de 49 heures de prolongation, plus de 92 000 participants, plus de 190 pays, mais pour aucun résultat, aucun accord, aucune mention des énergies fossiles, aucun engagement chiffré pour tripler le financement de l'adaptation. Roch Régis Bikoua ajoute également qu'il n' y a eu aucune décision pour l'agriculture, la sécurité alimentaire, les peuples autochtones, et les jeunes. C'est un fiasco, pense-t-il, estimant que cela a été une trahison des promesses de Belém.

Le président de l'AEAC s'est dit ne pas être surpris du tout, puisqu'il l'avait déjà prévenu dans ses trois livres. Dans le premier livre intitulé Un regard sur l'environnement au Congo, qui est un livre de constat, il avait posé son regard sur la République du Congo, son pays natal. «J'ai décrit la réalité que nous vivons chaque jour : nos forêts menacées, nos rivières polluées, nos villes comme Brazzaville qui souffrent de l'insalubrité, nos enfants qui respirent un air malade, nos paysans qui voient le climat changé. Si nous ne protégeons pas notre environnement, nous ne protégerons pas notre avenir. Antalya a prouvé que le monde entier vit aujourd'hui ce que le Congo vivait déjà », a-t-il expliqué.

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Son deuxième livre intitulé L'excellence environnementale, une énergie à bon marché explique une vérité que les grandes puissances refusent encore d'entendre : le climat n'est pas un coût, une charge, une punition mais un moteur de croissance, de santé et de souveraineté. «Quand on protège la forêt, on protège la santé. Quand on investit dans le solaire, on fait baisser le prix de l'énergie.

Quand on reboise, on crée des emplois. Quand on assainit nos villes, on sauve des vies. À Antalya, les négociateurs ont parlé d'argent, mais ils ont oublié le peuple. Ils ont parlé de compromis, mais ils ont oublié la science », a-t-il fait savoir avec insistance.

Enfin, dans son troisième livre, intitulé La gouvernance responsable pour le climat , il fait savoir que sans gouvernance responsable, sans transparence, sans respect des engagements, sans mettre l'intérêt du peuple avant l'intérêt du pétrole, aucune COP ne réussira. « À Antalya, nous avons vu l'inverse : des pays pétroliers qui imposent leur veto, des pays riches qui refusent de payer ce qu'ils doivent, des textes vidés de leur substance pour plaire à tout le monde, et qui finalement n'ont plu à personne.

La gouvernance responsable, c'est dire la vérité, c'est respecter la parole donnée, c'est la mise en place d'un tribunal international pour le climat... Voilà pourquoi mes trois livres ont aujourd'hui plus que jamais leur raison d'être. Ils doivent être vendus, lus et traduits en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais, en toutes les langues du monde. Parce qu'ils portent la voix du Congo, la voix du bassin du Congo, la voix de l'Afrique qui refuse de se taire», a martelé Roch Régis Bikoua.

L'AEAC propose des solutions

Le président de l'AEAC pense que ce qu'il faut faire dorénavant, c'est de ne plus attendre Antalya, Copenhague ou Paris. «La vraie COP, c'est dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos forêts, dans nos villages. Notre feuille de route est claire : protéger le bassin du Congo, reboiser massivement, éduquer nos enfants, assainir Brazzaville, l'Afrique et toutes nos villes, gouverner autrement, et surtout, négocier d'une seule voix. L'Afrique possède la forêt, le soleil, l'eau, la jeunesse. Elle ne doit plus mendier, elle doit négocier. Rendez-vous à la COP32», a lancé Roch Régis Bikoua.

Il a informé que la COP32 aura lieu en Afrique, à Addis-Abeba (Éthiopie), en novembre 2027. Ce ne devra pas être une COP de plus mais celle où l'Afrique imposera son agenda. «La COP31 a échoué. Mais l'Afrique n'a pas échoué. Le Congo n'a pas échoué. Le Congo sera la première puissance écologique d'Afrique. Et l'Afrique sera le continent le plus écologique du monde », s'est-il convaincu

Signalons que Roch Régis Bikoua est un écrivain congolais, penseur de l'environnement, militant du climat et président-fondateur de l'AEAC depuis 2014. Il écrit pour réveiller et s'est imposé en quelques années comme l'une des voix les plus singulières et les plus déterminées du Congo sur la question écologique. Comme il le dit lui-même, l'heure n'est plus aux grands discours mais à la gouvernance responsable pour le climat.

Son parcours n'est pas celui d'un théoricien enfermé dans un bureau, c'est celui d'un homme qui a vu, qui a vécu, qui a comparé, et qui a décidé d'agir. C'est pourquoi il se considère comme celui qui veut faire de l'Afrique le continent le plus écologique du monde.