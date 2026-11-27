Le Repère des jeunes cadres (RJC), association socio-éducative congolaise, a présenté ses missions et ses ambitions, le 25 novembre à Brazzaville, lors de sa sortie officielle. À travers cette initiative, la structure entend contribuer à l'orientation, à l'encadrement et à la formation des élèves et étudiants, tout en promouvant les valeurs de leadership, de citoyenneté et de prévention des violences en milieu scolaire et universitaire.

Pour atteindre ses objectifs, le RJC prévoit notamment la mise en place de clubs de leadership dans les établissements scolaires et universitaires. Ses domaines d'intervention couvrent également l'orientation scolaire et professionnelle, le mentorat, l'éducation civique, l'éloquence, la santé et le bien-être, l'égalité des chances ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes. L'association ambitionne ainsi d'accompagner les apprenants dans leur parcours scolaire, universitaire et leur future insertion sociale et professionnelle.

Présentant les motivations de cette initiative, le président du RJC, Garly Chérubin Ibara, a évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes, notamment le manque d'orientation, l'absence de repères et les violences parfois subies en silence.

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Fort de plus de huit années d'expérience dans l'accompagnement des élèves et des étudiants, il a indiqué que la création de cette association répond à la volonté de ne pas rester spectateur face à ces défis. « On ne construit pas l'avenir d'un jeune dans la peur, on ne construit pas l'avenir d'une jeune fille dans le silence », a-t-il déclaré.

La sortie officielle de l'association a également été marquée par une conférence consacrée à la prévention des violences faites aux femmes et aux jeunes filles en milieu scolaire et universitaire, sur le thème « Ton avenir commence ici : sans violence, avec justice » en lien avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année.

Un exposé de cadrage et une table ronde autour de la question « Que faire quand on est victime ou témoin ? » ont permis d'aborder les différentes formes de violences, les droits des victimes et les recours possibles. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne des seize jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, qui s'étend jusqu'au 10 décembre.

Saluant cette initiative, la proviseure du lycée général de Massengo, Lucienne Mopendza, a estimé que toute initiative contribuant à l'accompagnement des élèves et à la promotion d'un environnement scolaire sécurisé mérite d'être encouragée. Elle a rappelé, par ailleurs, que l'école doit être non seulement un lieu de transmission des connaissances, mais également un espace de paix, de respect et de sécurité pour tous les apprenants, encourageant les élèves à s'impliquer dans la promotion d'un environnement scolaire exempt de violences.

Structuré autour d'un bureau exécutif de quinze membres et d'une commission de contrôle et de vérification composée de cinq membres, le RJC entend travailler avec les autorités, les établissements d'enseignement, les associations ainsi que les partenaires techniques et financiers pour concrétiser ses ambitions en faveur de la jeunesse congolaise.