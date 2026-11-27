Paris renforce son dispositif sécuritaire face aux violences et à l'immigration irrégulière. Mais deux ans après le cyclone Chido, l'accès à l'eau, l'école, le logement et la reconstruction restent des urgences. Derrière l'annonce de Sébastien Lecornu, une question s'impose : la réponse sécuritaire peut-elle, à elle seule, sortir Mayotte de l'impasse ?

À Mayotte, l'État français muscle sa présence. Mais l'archipel attend davantage qu'un renfort en uniformes. Le 23 novembre, à l'issue d'une rencontre avec les maires et présidents d'intercommunalités à Matignon, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le déploiement prochain d'un sixième escadron de gendarmerie mobile, jusqu'à la mi-décembre.

Selon les précisions communiquées par les élus, cette unité représente environ quatre-vingts gendarmes. Vingt policiers supplémentaires doivent également rejoindre le territoire. Le signal est politique autant qu'opérationnel : face à la montée des violences, Paris veut reprendre l'initiative. Les élus mahorais réclament des réponses immédiates, alors que des agressions et des affrontements alimentent un sentiment d'insécurité. Mais la situation impose de distinguer deux phénomènes : les violences urbaines et les réseaux organisant les traversées migratoires clandestines.

Ils peuvent se croiser, mais ne relèvent pas automatiquement des mêmes logiques. L'immigration irrégulière, autre dossier explosif, ne se résume pas à une question de contrôle des frontières. Mayotte se trouve à environ 70 kilomètres d'Anjouan, dans l'archipel des Comores.

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Cette proximité géographique, familiale, linguistique et culturelle nourrit des mobilités anciennes, tandis que les écarts de développement entre les îles entretiennent les départs. Le statut de Mayotte demeure, par ailleurs, une source de différend diplomatique entre Paris et Moroni.

La dimension régionale est incontournable. Sans coopération avec les Comores sur la lutte contre les passeurs, la sécurité maritime, les sauvetages en mer et les voies de migration régulières, le contrôle français risque de rester une réponse essentiellement défensive. La question migratoire est aussi humanitaire : les traversées en embarcations précaires exposent les candidats au départ à des risques mortels.

Mais l'autre urgence est celle de la reconstruction. Le cyclone Chido, en décembre 2024, a aggravé des fragilités déjà profondes. L'accès à l'eau, les infrastructures scolaires, le logement et les équipements publics restent au coeur des préoccupations. Lecornu annonce la mobilisation de quinze experts de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour aider les collectivités à monter et conduire leurs projets.

Un appui technique utile, mais qui ne remplace ni les financements ni leur arrivée effective dans les communes. Les élus le rappellent : les dossiers administratifs avancent, mais les collectivités attendent des décaissements pour payer les entreprises et lancer les chantiers. À Sada, le maire Houssamoudine Abdallah a ainsi souligné que l'accélération des procédures devait désormais se traduire par des ressources réellement disponibles.

Le paradoxe mahorais est là : l'État renforce les moyens de contrôle, alors que les habitants attendent aussi des services publics à la hauteur de leurs besoins. Une présence policière accrue peut contribuer au rétablissement de l'ordre. Elle ne construit pas une école, ne rétablit pas l'accès permanent à l'eau et ne résorbe pas la crise du logement. La situation interpelle également la stratégie française dans l'océan Indien.

Mayotte est un territoire français au coeur d'un environnement régional marqué par les mobilités, les rivalités diplomatiques et les enjeux de sécurité maritime. Sa stabilité ne relève donc pas uniquement de la politique intérieure française : elle concerne aussi les relations avec les Comores et l'équilibre régional. Sébastien Lecornu annonce un nouveau déplacement au début de 2027 pour mesurer les résultats.

Le rendez-vous sera décisif. Il faudra juger le gouvernement sur des indicateurs concrets : recul des violences, amélioration de l'accès à l'eau, ouverture de capacités scolaires, logements reconstruits et crédits effectivement versés aux collectivités. À Mayotte, l'urgence sécuritaire ne doit pas faire oublier l'urgence sociale. Car on ne stabilisera durablement un territoire ni par les seuls escadrons de gendarmerie ni par les seules annonces de reconstruction. Il faudra les deux, et des résultats visibles.