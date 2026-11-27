La Fédération de l'opposition congolaise (FOC), dans une déclaration rendue publique le 23 novembre à Brazzaville, a lancé un « appel solennel » au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et au Parlement afin d'initier et d'adopter « dans les plus brefs délais » une loi d'amnistie générale en faveur du général Jean-Marie Michel Mokoko et de l'ancien ministre André Okombi Salissa.

La plateforme réunissant l'Initiative pour la démocratie au Congo, la Composante Jean-Marie Michel Mokoko et le Front républicain pour l'ordre constitutionnel et l'Alternance démocratique a lancé l'appel dans la perspective de la célébration du 68e anniversaire de la proclamation de la République.

Elle a souligné, en effet, l'urgence d'un acte fort d'apaisement. « Cet acte de haute portée historique et humanitaire grandira ceux qui le poseront, apaisera durablement le climat social et offrira au Congo le véritable socle d'une réconciliation nationale sincère », a indiqué le porte-parole de la FOC, Sébastien Mpouo.

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Selon lui, la date du 28 novembre 1958 demeure l'acte fondateur du vivre-ensemble, le symbole de l'unité retrouvée et la promesse d'un Etat fondé sur la concorde, la dignité et la justice. « Célébrer la République aujourd'hui exige de regarder avec lucidité et courage les plaies encore ouvertes de notre vie nationale.

Depuis une décennie, d'éminentes personnalités de notre pays demeurent privées de liberté à la suite de divergences politiques majeures », peut-on lire dans la déclaration.

Privilégiant la cohésion sociale, la plateforme dirigée par Michel Mampouya estime que des hommes d'Etat ayant consacré leur vie au service de la République, de sa défense, de la paix internationale et de la représentation nationale aspirent non pas à une simple mesure de clémence partielle, mais à un véritable acte de réconciliation qui restaure pleinement leur honneur et leur dignité.

Ainsi poursuit-elle, seule une mesure à la hauteur des enjeux nationaux permettra de tourner définitivement cette page. « Par le passé, dans des moments tout aussi critiques, le Congo a su puiser dans ses ressources morales pour adopter des lois d'amnistie en faveur de hautes personnalités politiques, permettant ainsi de panser les blessures, de réconcilier les coeurs et de préserver la paix civile », a rappelé le chargé de la communication de la FOC, Sébastien Mpouo.

Notons que le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre André Okombi Salissa avaient été condamnés respectivement en 2018 et en 2019 à 20 ans de travaux forcés pour « atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ».