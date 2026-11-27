À l'occasion du cinquième anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, célébré du 23 au 27 novembre au siège de l'Unesco, à Paris, en France, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), sous la direction de Maixent Raoul Ominga, réaffirme son engagement en faveur de la préservation et de la promotion de ce patrimoine musical commun aux deux Congo. Une participation qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, notamment dans les domaines des arts, de la culture et de l'éducation.

La rumba congolaise est à l'honneur à Paris. Responsables de l'Unesco, représentants officiels de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, artistes, musiciens, chercheurs et professionnels de l'industrie musicale sont réunis, du 23 au 27 novembre, pour célébrer les cinq années écoulées depuis la reconnaissance internationale de ce genre musical emblématique issu des deux rives du majestueux fleuve Congo.

Partenaire de cet événement, la SNPC entend apporter sa contribution à la valorisation d'un patrimoine qui constitue un puissant marqueur de l'identité culturelle des deux pays. Son engagement traduit également sa volonté d'accompagner les initiatives visant à préserver les expressions culturelles et à assurer leur transmission aux générations futures, conformément aux orientations défendues par l'Unesco en matière de diversité culturelle et de dialogue interculturel.

La délégation de la société est conduite par le président du Conseil d'administration, Enoch Miatabouna.

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La SNPC a également pris part aux réflexions scientifiques et culturelles organisées dans le cadre de cette commémoration. À cet effet, Gabriel Mobiassekoua, membre de la délégation, est intervenu comme panéliste à l'atelier thématique n° 1, intitulé « Le fleuve, le disque et la ville ». Les échanges ont notamment porté sur la contribution de la rumba à la construction des identités culturelles de Kinshasa et de Brazzaville, ainsi que sur son rôle dans la consolidation des liens historiques et culturels entre les deux rives du fleuve Congo.

La valorisation des artistes au coeur de la démarche

Au-delà de cette participation à Paris, la SNPC mène plusieurs actions destinées à soutenir la création artistique et à préserver le patrimoine musical national. En mai 2025, elle a notamment accompagné l'orchestre mythique Les Bantous de la capitale dans la réalisation de l'album Bakolo mboka, expression qui signifie « les anciens du pays ». Produit par World Numeric Media, cet opus rend hommage à l'histoire musicale congolaise et aux artistes qui ont contribué à son rayonnement.

Dans cette même perspective, la société a produit l'album Les incontournables de la rumba congolaise, qui rassemble plusieurs figures emblématiques de la musique nationale, notamment Michel Boyibanda, Casimir Zoba, dit Zao, Auguste Fall Pandzou, Côme Moutouari, dit Kosmos, et Boniface Francis Bitsoumanou, dit Céli Bitsou.

À travers ces productions, la SNPC entend contribuer à la sauvegarde des oeuvres musicales, tout en favorisant la reconnaissance du travail des artistes et leur autonomisation économique. Les revenus issus de la commercialisation des albums leur sont intégralement reversés, en vue de soutenir leurs activités et de valoriser leur contribution à la richesse culturelle du pays.

L'éducation, un autre axe de responsabilité sociétale

L'engagement de la SNPC en faveur du développement humain s'étend également aux secteurs de l'éducation et de la formation, considérés comme des leviers essentiels de progrès social et économique. Dans cette optique, l'entreprise accompagne des étudiants congolais à travers l'octroi de bourses d'études à l'étranger, notamment en Azerbaïdjan, en Algérie et en Côte d'Ivoire.

Elle apporte également, au moyen d'un dispositif de veille et d'insertion sociale, un soutien aux étudiants de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso confrontés à des difficultés. À cela s'ajoutent les investissements consacrés à la construction de complexes scolaires répondant aux normes de qualité requises, afin d'offrir aux apprenants un cadre propice à leur réussite.

Chaque rentrée scolaire, la société contribue, par ailleurs, à l'amélioration des conditions d'apprentissage à travers la distribution de plus de 10 000 kits scolaires aux élèves sélectionnés dans des établissements répartis sur l'ensemble du territoire national.

À travers ces différentes initiatives, la SNPC inscrit sa responsabilité sociétale dans une démarche qui associe promotion culturelle, préservation du patrimoine et accès à l'éducation. Sa participation au cinquième anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise à l'Unesco illustre ainsi sa volonté de prendre part au rayonnement de l'identité culturelle nationale et à la transmission de cet héritage musical aux générations futures.