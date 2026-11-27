Addis Ababa — « Le Dialogue national éthiopien constitue un bond en avant majeur dans l'histoire de la nation ; il jette les bases d'une culture du dialogue et contribue à forger un consensus national », a souligné le Premier ministre Abiy Ahmed.

S'adressant aujourd'hui à la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a déclaré que des centaines de milliers d'Éthiopiens, tant dans le pays qu'à l'étranger, avaient participé au cours des quatre dernières années à de vastes discussions sur des questions d'importance nationale.

Il a qualifié ce processus de réussite majeure, soulignant qu'il avait permis de rassembler des personnes issues de différentes régions, groupes ethniques, langues et confessions religieuses afin de discuter ouvertement des affaires du pays.

Le Premier ministre a déclaré que ce dialogue avait permis de comprendre les préoccupations du public, de prendre en compte la diversité des points de vue et de renforcer une culture de discussion pacifique.

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Le Premier ministre Abiy a souligné qu'environ 4 000 participants avaient débattu dans une même salle pendant 46 jours, qualifiant cette réalisation d'étape majeure dans l'histoire politique de l'Éthiopie.

Il a félicité la Commission du dialogue national d'avoir su mener à bien ce processus complexe et d'avoir formulé ses conclusions et recommandations dans un délai très court.

Le Premier ministre a ajouté que la Commission avait soumis des recommandations au gouvernement fédéral et aux administrations régionales, portant sur des questions nécessitant des ajustements politiques, des mesures administratives et des amendements constitutionnels.

Selon lui, la « Grande stratégie Medemer » a intégré bon nombre de ces recommandations, tandis que des experts juridiques s'emploient à examiner les propositions de réforme constitutionnelle.

Il a souligné que la réforme constitutionnelle devait s'appuyer sur les acquis existants plutôt que de rejeter l'ensemble du texte, insistant sur la nécessité de préserver les dispositions utiles tout en corrigeant les lacunes.

Citant à titre d'exemple l'article 39 de la Constitution actuelle, le Premier ministre Abiy a déclaré que la reconnaissance des droits des nations, des nationalités et des peuples à utiliser leurs langues, à s'administrer eux-mêmes et à protéger leurs droits restait importante.

Il a toutefois souligné que les dispositions nécessitant des améliorations devaient être améliorées plutôt que supprimées purement et simplement. La Commission avait travaillé dans cet esprit.

Le Premier ministre Abiy s'est dit confiant quant à l'achèvement du processus de révision constitutionnelle dans les semaines et les mois à venir, avec la participation de la Chambre des représentants du peuple, ajoutant que les résultats du dialogue et des consultations seraient finalement présentés au public éthiopien.

Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre les idées soulevées au cours de ce processus de dialogue de quatre ans par le biais de mesures juridiques, politiques et administratives.

Abordant la « Grande stratégie Medemer », Abiy a déclaré qu'elle visait à transformer le potentiel inexploité de l'Éthiopie en capacités nationales et, à terme, en puissance nationale, grâce au développement institutionnel, à une gouvernance efficace et au progrès économique.

Il a souligné que le développement à lui seul ne suffisait pas s'il ne pouvait être pérennisé d'une génération à l'autre, mettant en avant l'importance de la bonne gestion, d'un leadership responsable et de la mise en place d'institutions capables de préserver les acquis nationaux.

Cette stratégie, a-t-il ajouté, définit 15 modèles de construction nationale destinés à renforcer les institutions, les systèmes et les capacités nationales, ainsi que des cadres économiques visant à mobiliser et à gérer les capitaux.

Le Premier ministre a précisé que le Medemer, qui constitue le fondement des ambitions de développement à long terme du pays, met l'accent sur la coopération et la mise en commun des capacités individuelles et collectives.

Il a déclaré que cette stratégie n'avait pas pour but de servir un seul parti politique ou un seul gouvernement, mais d'établir une orientation nationale commune qui transcende les administrations politiques et les générations.

Le Premier ministre a en outre souligné que l'Éthiopie avait besoin d'une vision commune à long terme, capable de guider le pays au cours des 25, 50, 75 et 100 prochaines années, notant que la transformation nationale et la préservation des acquis exigeaient un engagement collectif allant au-delà du mandat des gouvernements successifs.