Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté le gouvernement érythréen à cesser d'armer les forces hostiles à l'Éthiopie et de collaborer avec elles, tout en renouvelant son appel en faveur d'une coexistence pacifique et d'un développement conjoint entre les deux pays.

S'exprimant lors de la quatrième session ordinaire de la première année de la septième législature de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie avait déployé des efforts considérables pour aider l'Érythrée à sortir de son isolement diplomatique et à nouer des relations plus solides avec ses pays voisins.

Il a rappelé que l'Éthiopie avait mis à disposition ses propres avions pour faciliter les échanges de l'Érythrée avec ses voisins de la région, convaincue que les deux pays pouvaient progresser ensemble.

L'Éthiopie avait également proposé de fournir de l'électricité à l'Érythrée aux tarifs pratiqués sur son territoire, compte tenu des pénuries d'électricité que connaît ce pays, et avait proposé le développement conjoint de routes et de ports, a ajouté le Premier ministre Abiy.

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Le gouvernement érythréen a toutefois rejeté ces initiatives.

« Des mots comme "développement" et "croissance" n'existent pas dans son vocabulaire », a-t-il déclaré, qualifiant l'approche du gouvernement érythréen d'obstacle majeur à la coopération.

Le Premier ministre a reconnu la position de soutien de l'Érythrée envers l'Éthiopie lorsque le Commandement du Nord a été attaqué, mais a indiqué que les relations s'étaient détériorées après l'entrée des forces érythréennes dans la région du Tigré, où il les a accusées d'avoir tué des jeunes, détruit des infrastructures et commis des pillages.

Il a ajouté que les tensions s'étaient aggravées à la suite de la signature de l'accord de Pretoria.

Le Premier ministre Abiy a exposé deux attentes clés vis-à-vis du gouvernement érythréen : mettre fin à son soutien aux groupes armés et autres forces hostiles à l'Éthiopie, notamment en cessant de servir de canal d'approvisionnement en armes, et s'engager dans une coopération en vue d'un développement mutuel.

« Travaillons ensemble pour un développement mutuel », a-t-il exhorté, soulignant que l'Éthiopie est prête à apporter des idées, des financements et de la main-d'oeuvre, et qu'elle sollicite la coopération de la partie érythréenne.

Le Premier ministre a déclaré que la coexistence pacifique restait possible si les deux pays poursuivaient leur coopération, mais a averti que le soutien continu apporté aux forces hostiles à l'Éthiopie pourrait avoir de graves conséquences pour l'Érythrée.

« Si vous y parvenez (poursuivre la coopération), il est possible de vivre ensemble en paix », a-t-il ajouté.

Toutefois, le Premier ministre a souligné que « la destruction s'abattra sur l'Érythrée si la Shaebia reste une force enlisée dans des erreurs irrémédiables ».