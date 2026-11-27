Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité régionales, tout en avertissant que toute tentative d'invasion du pays se heurterait à une riposte résolue.

S'adressant aujourd'hui à l'Assemblée des représentants du peuple, le Premier ministre a souligné que l'Éthiopie contribuait depuis toujours à la paix et à la sécurité sur l'ensemble du continent africain.

Le chef du gouvernement a décrit le rôle de son pays comme celui d'un « grand frère » attaché à la stabilité de la région.

Il a cité les contributions militaires et de maintien de la paix de longue date de l'Éthiopie au Rwanda, en Somalie, en République démocratique du Congo, au Libéria et au Soudan du Sud.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les forces éthiopiennes se sont à maintes reprises retrouvées en première ligne et ont consenti d'importants sacrifices pour la paix régionale, a ajouté le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a souligné que l'Éthiopie n'avait jamais envahi d'autres pays et n'avait pas l'intention de le faire, mais qu'elle ne tolérerait jamais aucune atteinte à son intégrité territoriale.

« Tout au long de son histoire, l'Éthiopie n'a jamais été connue pour avoir envahi un pays quelconque, et elle n'a pas non plus l'intention de le faire à l'avenir. Cependant, personne ne peut s'approcher des frontières de l'Éthiopie, envahir le pays et en repartir l'honneur intact. Adwa se reproduira ; ne nous mettez pas à l'épreuve ! », a-t-il averti.

Il a ajouté que l'histoire de l'Éthiopie est marquée par des générations qui ont défendu l'indépendance, l'identité et la souveraineté du pays avec un courage et un esprit de sacrifice extraordinaires, précisant que la génération actuelle a la responsabilité de préserver cet héritage.

Le Premier ministre Abiy a également souligné que la résolution pacifique des conflits, le dialogue, la patience et le pardon restaient au coeur de l'approche de l'Éthiopie face aux défis nationaux et régionaux.

Le gouvernement accorde la priorité à la paix car il comprend l'immense valeur de la stabilité pour les citoyens ordinaires, en particulier les mères et les familles touchées par les conflits.

« Résoudre les problèmes pacifiquement par le dialogue est un signe de civilisation », a déclaré le Premier ministre, soulignant que le pardon et le dialogue sont essentiels à la construction de la nation et au renforcement de la stabilité régionale.

Par ailleurs, le Premier ministre Abiy a remercié l'Assemblée d'avoir rendu hommage aux sacrifices et aux contributions des Forces de défense nationale éthiopiennes.

Il a souligné les conditions difficiles dans lesquelles servent les membres de ces forces, qui doivent notamment marcher entre 30 et 40 kilomètres par jour et braver la pluie, le gel et la chaleur extrême pour protéger le pays.

Malgré les salaires modestes et les immenses sacrifices personnels consentis par le personnel militaire, a déclaré le Premier ministre, rendre hommage à ceux qui sont tombés au combat, ont été blessés ou ont versé leur sang pour défendre l'Éthiopie constitue une importante marque de gratitude nationale.