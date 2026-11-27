Addis Ababa — Les mégaprojets de Guba en Éthiopie, qui couvrent des domaines allant du logement social à l'énergie nucléaire, en passant par le gaz naturel, la fabrication d'engrais et l'aviation, avancent comme prévu, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed devant la Chambre des représentants du peuple.

Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed avait annoncé ces mégaprojets de Guba, d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, lors de l'inauguration en septembre 2025 du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) à Guba, dans la région de Benishangul-Gumuz.

S'adressant aujourd'hui à la Chambre, le Premier ministre a souligné les progrès réalisés dans le cadre du programme de construction de 1,5 million de logements, des infrastructures de GNL et de gaz de l'Ogaden, de l'usine d'engrais à base d'urée et de la raffinerie de pétrole de Gode, de l'aéroport international de Bishoftu, ainsi que du développement de l'énergie nucléaire.

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Concernant le mégaprojet «1,5 million de logements», le Premier ministre a indiqué que l'approbation des mesures politiques, la préparation des terrains, ainsi que la mise en place des systèmes de financement et de crédit immobilier étaient en cours. Le gouvernement teste également des technologies de construction modernes provenant de Turquie, de Chine et de Corée du Sud afin d'accélérer le développement du logement.

Il a révélé que des centaines de milliers de logements sont actuellement en cours de construction dans les zones urbaines et rurales à travers le pays, tandis que des efforts sont déployés pour mettre en place un système de crédit immobilier permettant aux citoyens d'acquérir un logement grâce à un financement bancaire.

En ce qui concerne le projet gazier de l'Ogaden, la première phase d'extraction du gaz est achevée, tandis que les infrastructures de transport, de distribution et d'utilisation sont en cours de développement.

Le Premier ministre Abiy a indiqué que des stations de distribution de gaz ont été construites à Adama, Dire Dawa et Addis-Abeba, tandis que les industries de Debre Berhan et Mojo ont commencé à utiliser cette ressource.

Le gouvernement met également en service des bus fonctionnant au gaz et étend les applications industrielles afin de renforcer la chaîne de valeur du gaz. L'utilisation du gaz à la place des carburants conventionnels pourrait réduire les coûts de transport jusqu'à 50 %, a-t-il ajouté.

Concernant le projet d'engrais de Gode, le Premier ministre a déclaré que d'importants travaux de préparation du site avaient été entrepris, les matériaux de construction et les équipements principaux ayant été acheminés malgré les difficultés logistiques.

Ce projet, dont le coût est estimé à au moins 3 milliards de dollars américains, comprend des usines de production d'ammoniac, d'urée, de granulation et de conditionnement, ainsi qu'un gazoduc et des infrastructures de distribution. Il prévoit également la construction de 18 000 logements destinés aux travailleurs.

Il s'est dit confiant quant à l'achèvement du projet d'engrais dans les délais prévus, sauf imprévus.

Concernant l'aéroport international de Bishoftu, le Premier ministre a indiqué que la préparation initiale du site devrait être achevée d'ici deux à trois mois, tandis que la procédure d'appel d'offres pour la construction de la piste est en cours.

Le Premier ministre Abiy a décrit cet aéroport comme un investissement stratégique majeur nécessitant un financement substantiel, une technologie moderne et une solide capacité de mise en oeuvre.

Il a souligné que ces projets exigeaient des ressources, des infrastructures et une capacité de mise en oeuvre considérables, mais s'est dit confiant quant à leur achèvement grâce aux efforts continus du gouvernement et au soutien du public.

Concernant le développement de l'énergie nucléaire, le Premier ministre a indiqué qu'une institution avait été créée, qu'une technologie avait été sélectionnée et que des sites potentiels pour les projets avaient été identifiés. Des discussions avec les pays partenaires sont également en cours afin d'obtenir des financements et de faire avancer la mise en oeuvre.

Le Premier ministre a également souligné les progrès réalisés dans le domaine des infrastructures énergétiques, en particulier le projet hydroélectrique de Koysha, qui devrait produire plus de 2 000 mégawatts d'électricité.

Il a indiqué que les travaux de génie civil touchaient à leur fin, tandis que les travaux électromécaniques devraient encore progresser.

Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que les progrès réalisés dans la production de ciment, de charbon, d'acier, de céramique et de verre ont permis à l'Éthiopie d'atteindre 6 milliards de dollars américains de substitution des importations, ce qui marque une avancée significative dans le secteur manufacturier national.