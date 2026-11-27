Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a clos le débat sur la motion par un appel : «Protéger nos enfants doit nous rassembler, pas nous diviser.»

Regrettant le refus du leader de l'opposition et de son parti de participer aux travaux, il a estimé que leur présence aurait permis de faire entendre leurs arguments au sein de cette instance parlementaire. Il a lancé : «Un siège vide n'a jamais convaincu personne.» Il a souligné que les membres pourront exprimer des opinions divergentes au sein du comité.

Le Premier ministre a rappelé que 18 députés étaient intervenus dans le débat, et que le gouvernement avait revu et élargi la portée de la motion à la lumière des préoccupations exprimées. Il a défendu le choix de la consultation plutôt que d'une législation immédiate, précisant que le comité devra remettre son rapport au plus tard le 12 mars 2027, soit dans moins de quatre mois.

Navin Ramgoolam a également réfuté les critiques selon lesquelles le travail aurait déjà été accompli par un comité interministériel. Selon lui, le nouveau comité aura un mandat plus large et pourra consulter des psychologues, sociologues, anthropologues et l'Ombudsperson for Children.

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Enfin, il a plaidé pour une approche conciliant protection de la société, respect de la loi et accompagnement des enfants, tout en sanctionnant les adultes qui les exploitent.