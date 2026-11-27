La motion du Premier ministre sur un «Select Committee» consacré aux enfants en conflit avec la loi a dominé la séance de mardi. La majorité la soutient en misant sur la prévention, tandis que le Fron Militan Progresis refuse d'y siéger, opposé à l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale. Les questions parlementaires ont balayé un large éventail de dossiers : sécurité routière et sécurité au travail, relocalisation de la station de transfert de Roche-Bois, permis du projet Amirek, protection du Morne, avenir de la National Social Inclusion Foundation, importation parallèle de médicaments ou encore desserte en autobus.

Farhad Aumeer, député de la circonscription Port-Louis-Sud-Port-LouisCentre (no 2) estime que la réflexion sur l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans doit dépasser la seule dimension juridique. Intervenant lors du débat sur la motion du Premier ministre visant à instituer un Select Committee sur les questions relatives aux enfants en conflit avec la loi, il a plaidé pour une approche fondée sur la prévention, la responsabilisation et la réhabilitation.

S'appuyant sur plus de 30 années d'expérience dans le domaine médical, le député Aumeer a souligné l'importance de rechercher les causes profondes des comportements délinquants plutôt que de se limiter à leurs manifestations. «Il ne suffit pas de traiter les symptômes. Il faut en rechercher les causes profondes», a-t-il fait valoir, estimant que cette philosophie doit également guider la réflexion sur la délinquance juvénile.

Parmi les facteurs préoccupants, il a notamment cité l'influence des réseaux sociaux, la pression des groupes, la banalisation de la violence et l'émergence d'une culture de l'argent facile, alimentée par les réseaux de trafic de drogue, qui exploitent la vulnérabilité des jeunes. Il souhaite que le Select Committee examine également le recrutement des mineurs par ces réseaux et les mécanismes de leur financement.

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Farhad Aumeer a salué l'initiative du Premier ministre, estimant qu'elle répond aux préoccupations exprimées par les jeunes et les travailleurs sociaux. Il a toutefois insisté sur la nécessité de ne pas confondre compréhension des causes et tolérance envers les actes criminels. «La violence reste la violence», a-t-il rappelé, plaidant pour des réponses fermes, mais proportionnées.

Concernant les enfants de 12 ans, il a exhorté à prendre en considération leur maturité psychologique, cognitive et neurologique, leur capacité de discernement ainsi que les garanties judiciaires et les engagements internationaux de Maurice en matière de droits de l'enfant. Le député souhaite également que soient examinées les responsabilités des adultes qui instrumentalisent les mineurs, celles des parents en cas de manquements graves, et des institutions.

Pour lui, ce Select Committee constitue une occasion d'engager une réflexion nationale dépassant les réactions émotionnelles sur comment protéger la société, tout en évitant que les enfants les plus vulnérables ne deviennent les victimes des mécanismes qui les entraînent vers la criminalité.