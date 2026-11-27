KPMG Mauritius et le Mauritius Institute of Directors (MIoD) ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat de longue date avec le lancement, ce mois-ci, de la 13e publication de l'Audit Committee Forum, intitulée «Future-Ready Audit Committees: Technology & Talent Readiness». Cette nouvelle publication se penche sur l'évolution du rôle et des responsabilités des comités d'audit à l'heure où l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation et les nouvelles technologies transforment rapidement les organisations et renforcent les attentes en matière de gouvernance.

S'exprimant lors de ce lancement le 17 novembre dernier, Désiré Lan, Country Managing Partner de KPMG Mauritius, a souligné l'importance pour les comités d'audit de disposer à la fois d'une bonne compréhension des technologies et des compétences humaines nécessaires pour exercer efficacement leur rôle de supervision : «La préparation technologique ne suffit pas. Il faut aussi disposer des talents et des compétences nécessaires.»

À mesure que les organisations intègrent davantage l'IA, l'automatisation et les technologies fondées sur les données dans leurs activités, les attentes envers les comités d'audit augmentent. Ceux-ci doivent notamment comprendre les risques associés, évaluer la fiabilité des informations et s'assurer que des dispositifs de contrôle appropriés sont en place.

Gouvernance efficace

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Cette nouvelle publication propose des recommandations pratiques, notamment une liste de contrôle destinée à aider les comités d'audit à mieux appréhender ces enjeux et à renforcer l'exercice de leurs responsabilités de supervision.

De son côté, Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer du MIoD et Chairperson de l'Audit Committee Forum a témoigné de la collaboration continue entre le MIoD et KPMG Mauritius pour promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance, renforcer l'efficacité des conseils d'administration et encourager un leadership responsable à Maurice.

Au fil de ses 13 publications, l'Audit Committee Forum a abordé des enjeux de super vision en constante évolution, notamment la qualité de l'audit, la cybersécurité, la gouvernance des données et les technologies émergentes. À travers cette initiative, KPMG Mauritius réaffirme son engagement à accompagner les conseils d'administration et les comités d'audit face aux transformations technologiques, tout en plaçant l'humain, l'éthique et la confiance au coeur d'une gouvernance efficace.