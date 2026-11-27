Le gouvernement ne compte ni rétablir l'ancien cadre de responsabilité sociale des entreprises (CSR), ni abolir la National Social Inclusion Foundation (NSIF). C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, en réponse à une question parlementaire d'Adrien Duval, mardi.

Le ministre s'appuie notamment sur une consultation menée le 7 mai 2025 auprès de 182 organisations non gouvernementales (ONG). Selon les résultats présentés à l'Assemblée nationale, 86 % des ONG interrogées se sont opposées à un retour au système pré-2016, dans lequel les entreprises décidaient directement de l'affectation de leurs contributions CSR. Par ailleurs, 91 % des représentants présents estimaient que la part des fonds reversée à la NSIF devait atteindre au moins 75 %.

À la suite de ces consultations, le gouvernement a prévu, dans le Budget 2026-2027, de rétablir cette proportion à 75 %, contre 50 % auparavant. En vertu de l'Income Tax Act, les entreprises doivent consacrer 2 % de leurs revenus imposables de l'année précédente à leur fonds CSR, dont une part est versée à la Mauritius Revenue Authority pour être redistribuée.

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Concernant l'avenir de la NSIF, Ashok Subron a catégoriquement écarté son abolition. Il estime que cette institution a permis d'élargir l'accès aux financements, notamment à des organisations qui ne bénéficiaient pas du soutien direct des entreprises avant 2016. Environ 240 entités sont actuellement accompagnées à travers différents programmes.

En 2025-2026, Rs 877 millions ont été consacrées aux grands projets, Rs 153 millions aux institutions caritatives, Rs 81 millions au programme Fortified Learning Education et Rs 30 millions aux petits projets.

Répondant à une question supplémentaire, le ministre a également défendu la gestion centralisée des fonds par l'État, estimant qu'elle permet une meilleure gestion et une réattribution plus cohérente des ressources. Pour lui, le renforcement de la NSIF et de la société civile constitue un levier essentiel pour répondre aux besoins sociaux.