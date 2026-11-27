Jean Brandon Adolphe Joli, 25 ans, a été acquitté ce jeudi 26 novembre par la Cour suprême dans le cadre du procès pour le meurtre de l'entrepreneur Soopramanien Reddy Mooneesawmy. Le jury a rendu un verdict de non-culpabilité à sept voix contre deux. L'affaire remonte au 28 mai 2022. Ce jour-là, le corps sans vie de Reddy Mooneesawmy, âgé de 56 ans, avait été découvert à son domicile, à l'avenue Barbier, à Stanley. La victime avait été retrouvée ligotée et portait plusieurs blessures. L'autopsie avait conclu à une asphyxie par étouffement.

Jean Brandon Adolphe Joli, un maçon de Camp-Levieux qui travaillait pour le compte de l'entrepreneur, avait été arrêté en août 2022, près de trois mois après les faits. Selon les informations publiées à l'époque, il était passé aux aveux, expliquant s'être rendu chez son employeur avec l'intention de commettre un vol. Il aurait été surpris par ce dernier.

Lors de l'ouverture de son procès, le 10 novembre, devant le juge Mehdi Manrakhan, l'accusé avait plaidé non coupable. Il était défendu par Me Neelkanth Dulloo, tandis que la poursuite était représentée par Me Anjaleedevi Ramdin, Deputy Director of Public Prosecutions.

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Au cours du procès, la défense avait notamment questionné les conclusions médico-légales, en particulier l'absence de traces de blessures autour de la bouche et du nez de la victime.