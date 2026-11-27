Maurice dispose des atouts nécessaires pour s'imposer comme un hub numérique régional et attirer des investissements dans l'intelligence artificielle (IA). C'est la conviction de Marcelo Aleman, Chief Executive Officer (CEO) d'Emtel, qui participait, le mercredi 25 novembre, à une rencontre préparatoire à la 18e édition du U.S.-Africa Business Summit. Il interviendra lors du sommet, prévu du 6 au 9 décembre à Maurice, dans le cadre d'un panel intitulé The AI Frontier: Accelerating U.S.-Africa Innovation, Investment, and Growth.

Pour Marcelo Aleman, l'enjeu dépasse largement le développement des infrastructures technologiques. Si Maurice bénéficie déjà d'une connectivité internationale solide, d'une population bien formée et d'une société fortement numérisée, le véritable défi consiste désormais à développer les compétences et à encourager l'adoption de l'IA au quotidien. Il estime : «La curiosité et la volonté des gens d'oser utiliser l'IA dans leur vie de tous les jours représentent 70 % de la réussite.»

Comparant le développement de l'IA à la construction d'un réseau routier, il explique que Maurice a déjà posé une partie des fondations. Il faut maintenant faire en sorte que les utilisateurs, les entreprises et les entrepreneurs s'approprient ces nouvelles technologies. Le continent africain, qui a largement adopté le mobile en premier, dispose selon lui d'un potentiel considérable pour tirer profit de cette révolution.

Les PME, premières bénéficiaires

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Cette transformation concerne également les petites et moyennes entreprises. Marcelo Aleman cite notamment l'exemple de Blink, la plateforme de paiement d'Emtel, pour laquelle une solution de gestion fondée sur l'IA a été développée afin d'aider les petits commerçants à suivre leurs ventes, leurs paiements et leurs stocks. Une opération qui pouvait auparavant prendre plusieurs heures s'effectue désormais en quelques minutes.

Il souligne : «L'IA démocratise l'accès à des outils qui étaient auparavant réservés aux grandes entreprises.» Selon lui, les entrepreneurs peuvent désormais concevoir des solutions adaptées à leurs besoins, simplement en formulant correctement leurs demandes à un outil d'IA.

En interne, Emtel utilise également cette technologie pour accélérer l'analyse des données, identifier des tendances, anticiper d'éventuelles défaillances du réseau et mieux adapter ses offres aux besoins des clients. Marcelo Aleman insiste toutefois sur un principe : l'IA peut faciliter le travail, mais ne doit jamais remplacer le jugement humain. Il rappelle : «L'IA peut effectuer l'analyse, mais elle ne prend pas la responsabilité. Toute personne qui utilise l'IA reste responsable des résultats.»

Les infrastructures, un enjeu stratégique

Pour attirer davantage d'investissements, notamment américains, Maurice devra cependant renforcer ses infrastructures. Le CEO d'Emtel identifie trois éléments essentiels : la disponibilité des terrains, l'accès à l'électricité et le développement des services technologiques. Les centres de données, indispensables au fonctionnement de l'IA, nécessitent en effet d'importantes capacités de calcul et une alimentation électrique fiable.

Emtel dispose déjà d'un centre de données de niveau Tier III, situé dans le nord de l'île, que son CEO présente comme une infrastructure de pointe, sans interruption de service depuis sa mise en exploitation. Il confirme que des projets d'expansion sont envisagés, sans toutefois donner de détails.

Interrogé sur les besoins énergétiques et la consommation d'eau de ces infrastructures, dans un contexte de crise hydrique à Maurice, Marcelo Aleman souligne l'importance de privilégier des solutions durables. Il précise que le refroidissement par eau fonctionne en circuit fermé, et met en avant le potentiel de l'énergie solaire. Une collaboration entre le secteur privé et les autorités sera, selon lui, nécessaire pour assurer le développement durable de ces installations.

Se former pour ne pas être dépassé

Alors que les inquiétudes sur l'impact de l'IA sur l'emploi persistent, Marcelo Aleman estime que cette technologie permettra surtout de libérer du temps, en automatisant certaines tâches et en rendant les processus plus efficaces. Il lance : «Quand on me demande si l'IA va prendre mon emploi, ma réponse est non. Mais il est fort probable que votre emploi soit pris par quelqu'un qui sait utiliser l'IA.»

Le CEO d'Emtel plaide également pour un cadre réglementaire adapté à cette évolution rapide. Il estime que les législations doivent évoluer pour tenir compte des nouvelles réalités technologiques, notamment en matière de souveraineté des données, tout en évitant de freiner l'innovation. La cybersécurité constitue, à ses yeux, un autre enjeu majeur, l'IA pouvant servir aussi bien à renforcer les systèmes de protection qu'à faciliter les cyberattaques.

Au-delà des infrastructures et des investissements, Marcelo Aleman voit dans cette révolution une occasion stratégique pour Maurice. Il compare le potentiel du pays à celui de Singapour, qui s'est progressivement imposé comme une plateforme logistique pour l'Asie.

Il affirme : «Maurice a aujourd'hui l'opportunité de devenir un hub numérique pour atteindre l'Afrique et certaines parties de l'Asie.» Un positionnement qui pourrait permettre à l'île de dépasser les limites de son marché intérieur et de devenir une plateforme régionale pour les entreprises technologiques internationales.

AWS, Google, Citi, Chevron et ExxonMobil attendus à Pailles

Amazon Web Services (AWS), Google, Citi, Chevron et ExxonMobil participeront au U.S.-Africa Business Summit 2026, qui se tiendra du 6 au 9 décembre au Swami Vivekananda International Convention Centre, à Pailles. Les organisateurs ont déjà confirmé la venue de dirigeants d'OpenAI et de Visa, selon un communiqué publié hier.

Organisé conjointement par le gouvernement mauricien et le Corporate Council on Africa (CCA), le sommet devrait réunir plus de 2 000 participants venus des États-Unis et de toute l'Afrique : chefs d'entreprise, investisseurs, décideurs publics et représentants gouvernementaux. Trois thèmes dominent le programme. L'intelligence artificielle et la transformation numérique, d'abord : AWS sera représentée par Robin Njiru, responsable du secteur public pour l'Afrique subsaharienne, qui interviendra le mardi 8 décembre lors de la table ronde The AI Frontier: Accelerating U.S.-Africa Innovation, Investment, and Growth.

Le financement des investissements, ensuite, avec la participation de Citi, sponsor Bronze, autour de la mobilisation de capitaux pour les entreprises et les projets africains. La sécurité énergétique, enfin : Chevron et ExxonMobil, respectivement sponsors Diamant et Bronze, prendront part aux discussions sur les investissements énergétiques, les infrastructures et le rôle du gaz naturel dans la croissance industrielle.

Pour les entreprises mauriciennes, le sommet sera l'occasion de rencontrer des partenaires et des investisseurs, et de mieux comprendre l'évolution des marchés africains. Placé sous le thème Advancing New Frontiers in U.S.-Africa Prosperity, il doit permettre d'approfondir la coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique, avec Maurice comme pays hôte.