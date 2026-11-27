Khartoum, 26 Nov 2026 (SUNA) - Le ministre de l'Éducation nationale Prof Al-Tahami Al-Zain Hajjar a reçu une délégation de « Save the Children » dirigée par sa directrice pays, Claire Henrey, afin d'examiner le renforcement de la coopération et l'orientation du soutien au secteur éducatif vers les priorités réelles.

Le ministre a souligné la stabilité du processus éducatif malgré les destructions causées par la guerre, rappelant que près de 560 000 élèves, y compris ceux du Darfour et les réfugiés soudanais dans l'est du Tchad, ont pu passer les examens du certificat de fin d'études secondaires.

La rencontre a porté sur un financement de 100 millions de dollars du Groupe de la Banque mondiale, canalisé via l'UNICEF et Save the Children. Le ministre a plaidé pour l'affectation d'une partie de ces fonds à l'impression des manuels scolaires, à la restauration des salles de classe et au développement de l'enseignement technique.

Il a insisté sur l'implication du ministère à toutes les étapes des projets -- planification, exécution et évaluation -- et exprimé l'espoir de concrétiser ce partenariat en projets opérationnels dès 2027.

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Claire Henrey a confirmé l'engagement de l'organisation à soutenir l'éducation et les communautés, en coordination avec l'UNICEF, et a indiqué que des interventions de réhabilitation scolaire sont déjà en cours à Omdurman et dans plusieurs États.