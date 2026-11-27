Khartoum, 26 Nov 2026 (SUNA) -- Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale Dr Mutasim Mohamed Saleh, a appelé l'État, la société civile, les religieux et les autorités traditionnelles à unir leurs efforts contre les violences faites aux femmes et aux filles, afin de garantir la justice, protéger les survivantes et lutter contre l'impunité.

S'exprimant lors du lancement d'une campagne nationale de 16 jours à la prison des femmes d'Omdourman, il a souligné que la lutte contre ces violences est une responsabilité collective.

Il a annoncé le soutien du ministère à quatre ateliers de production, incluant couture, broderie, équipements et matières premières, ainsi que des programmes de formation professionnelle et d'autonomisation économique pour les détenues.

Le directeur des prisons de l'État de Khartoum a rappelé que les établissements pénitentiaires doivent aussi assurer dignité, soins, éducation et réinsertion. La campagne prévoit notamment des consultations juridiques, un soutien psychologique, des formations et la participation des produits des détenues à des foires afin de favoriser leur réinsertion et leurs revenus après leur libération.