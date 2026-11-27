Addis-Abeba, 26 Nov 2026 - Le ministère de la Santé a organisé jeudi à Addis-Abeba une session dédiée au Soudan, réunissant plus de 500 participants, dans le cadre du cinquième Congrès international de santé publique en Afrique (CPHIA 2026).

Intitulée « Résilience, relèvement et leadership efficace du système de santé en temps de crise : le cas du Soudan », la session a été animée par Dre Alaa Al-Tayeb directrice générale de la santé internationale au ministère.

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed y a participé aux côtés de responsables régionaux et internationaux, dont des représentants du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, de l'organisation italienne de secours d'urgence, du réseau EMPHNET, du PNUD, de la Banque africaine de développement et de l'association « Sudanese American Physicians Association (SAPA) ».

Les échanges ont porté sur l'expérience soudanaise face aux conséquences exceptionnelles de la guerre sur le système sanitaire, les efforts déployés pour maintenir la continuité des services malgré les difficultés, ainsi que les priorités de relèvement et de reconstruction.

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La session a également servi de plateforme pour renforcer les partenariats internationaux et mobiliser un soutien technique et financier en faveur d'un système de santé plus résilient et mieux préparé aux crises futures.