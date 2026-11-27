Khartoum, 26 Nov. 2026 (SUNA) - L'administration traditionnelle de la tribu Misseriya, dans l'État de l'Ouest Kordofan a affirmé que la majorité de ses membres engagés dans les rangs de la milice regrettent leur engagement et ont compris qu'ils ont été trompés par la famille Daglo pour servir des agendas étrangers sans intérêt pour la région.

Lors d'une conférence de presse au Centre culturel d'Omdurman, placée sous le thème « Les Misseriya : unité des rangs et construction de la nation », les dirigeants de l'administration ont précisé que les membres de la tribu au sein de la milice ne représentent qu'eux-mêmes, tandis que la majorité des Misseriya soutiennent les forces armées dans leurs sacrifices pour rétablir la sécurité et la stabilité, particulièrement au Kordofan.

Ils ont appelé les combattants encore dans les rangs de la milice à faire défection et à rejoindre les forces armées, soulignant que beaucoup souhaitent partir mais craignent les représailles. Ils ont invité à saisir l'amnistie annoncée par le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan, pour ceux qui déposent volontairement les armes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les dirigeants ont également dénoncé les pertes humaines subies par la tribu et accusé les Émirats arabes unis d'avoir recruté des membres de la tribu moyennant de l'argent pour alimenter les rangs de la milice.