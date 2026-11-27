Damazin , 26 Nov 2026 (SUNA) - Le gouverneur de la region du Nil Bleu, Gen Ahmed Badi a reçu jeudi un chèque de 30 millions de livres soudanaises remis par les travailleurs de l'éducation de l'État, en soutien aux forces armées engagées dans la « bataille de la dignité ».

La remise a eu lieu lors d'une rencontre avec le ministre de l'Éducation, Youssef Al-Hadi Youssef, accompagné d'une délégation du bureau exécutif du syndicat des travailleurs de l'éducation, présidée par son secrétaire général, Dafaallah Osman, ainsi que du secrétaire général du gouvernement, Mergani Maki.

Le secrétaire général du syndicat a présenté ce don comme une manifestation de l'adhésion de l'ensemble des travailleurs de l'éducation à la cause des forces armées, qu'il a décrite comme essentielle pour repousser les « ennemis » et sécuriser l'avenir du pays. Il a également condamné les attaques attribuées à l'alliance rebelle et aux milices Daglo contre les civils dans la région.

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Le gouverneur a salué le rôle des enseignants dans la stabilisation de l'État et réaffirmé son engagement en faveur des questions éducatives. Le programme prévoit également un soutien financier aux blessés des opérations militaires hospitalisés au centre médical militaire de Damazin.