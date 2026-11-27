La Société nationale d'électricité (SNEL) a annoncé une intensification des délestages à Kinshasa à partir du vendredi 27 novembre et pour une durée de neuf jours. Cette mesure fait suite à un problème technique identifié sur le groupe G28 de la centrale hydroélectrique d'Inga II, qui nécessite des travaux de réparation.

Selon la société publique, les interventions prévues concernent les grilles de protection de la conduite d'eau du groupe G28, qui ont subi des déformations ayant provoqué des vibrations affectant son fonctionnement.

La SNEL explique que les réparations nécessitent des travaux sous-marins, ce qui impose l'arrêt temporaire du groupe G27 pendant les opérations.

Ainsi, le groupe G27 sera mis hors service quotidiennement de 7 heures à 17 heures pendant neuf jours, avant une remise en exploitation à partir de 18 heures.

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Cette situation devrait entraîner une réduction importante de la puissance disponible pour l'alimentation de la ville de Kinshasa.

La SNEL appelle à une consommation responsable

Face à cette baisse de production, l'entreprise demande à ses abonnés de respecter le nouveau programme de délestage et d'adopter une utilisation rationnelle de l'énergie électrique.

« Le groupe 8 d'Inga II a connu un problème au niveau des grilles de protection de la conduite d'eau. Ces grilles ont subi des déformations qui ont provoqué des vibrations. Comme les travaux sont subaquatiques et nécessitent l'intervention de plongeurs, nous sommes obligés d'arrêter également le groupe 7 pendant les opérations. Cela entraînera un déficit important en énergie pour la ville de Kinshasa », a expliqué Bob Mbombo, chef de la cellule de communication de la SNEL.

Selon lui, une fois les travaux achevés, les groupes G27 et G28 reprendront progressivement leur fonctionnement normal.

« Dès la fin des travaux, le groupe 7 ainsi que le groupe 8 d'Inga II redeviendront opérationnels et nous reviendrons à la situation habituelle », a poursuivi Bob Mbombo.

Plusieurs communes concernées

La SNEL précise que la majorité des communes et quartiers de Kinshasa seront concernés par ces perturbations temporaires.

L'entreprise assure toutefois que cette intervention est indispensable pour garantir la fiabilité des installations et éviter des problèmes plus importants à l'avenir.