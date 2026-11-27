La 8e édition du Gingembre littéraire du Sénégal aura lieu du 14 au 15 décembre 2026, à Dakar. Ce rendez-vous vise, selon son initiateur, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, à contribuer à l'intégration effective de la culture comme levier du développement durable.

Concourir à l'intégration effective de la culture comme levier du développement durable dans les politiques publiques, les stratégies nationales, régionales et locales de développement économique, social, territorial et culturel ; c'est ce que vise le Gingembre littéraire, selon son initiateur, le journaliste sénégalais El Hadji Gorgui Wade Ndoye.

Le séminaire est organisé au Sénégal du 14 décembre (Maison de culture Douta Seck) au 15 décembre 2026 (Centre socio-culturel de Diass), en partenariat avec des institutions nationales de recherche et de formation. Mais aussi des universités, des organisations régionales africaines, ainsi que des agences du système des Nations Unies, des partenaires au développement comme l"Ambassade du Luxembourg, etc.

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Il urge de noter que les résultats attendus avec ce rendez-vous intellectuel sont une meilleure compréhension du rôle stratégique de la culture dans le développement durable au Sénégal, en Afrique et dans les relations internationales. Et, une meilleure prise en compte de la dimension territoriale de la culture et l'identification de mécanismes permettant de renforcer son intégration dans les stratégies de développement local.

Des recommandations politiques et opérationnelles alignées sur le cadre normatif de l'UNESCO et adaptées aux contextes africains sont attendues. Il sera l'occasion de renforcer les capacités des acteurs culturels et institutionnels et de consolider les réseaux de coopération Sud-Sud et Nord-Sud dans le domaine de la culture et du développement.

« Les conclusions du Gingembre contribueront à nourrir les politiques culturelles nationales et régionales, ainsi que les actions futures du Sénégal en matière de culture et de développement, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions culturelles, de l'Agenda 2030, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de la coopération internationale », lit-on dans le document de présentation de la 8e édition du Gingembre littéraire.