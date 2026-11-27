En Conseil des ministres, le Gouvernement a annoncé mercredi la création de la Direction générale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Cette décision a fait réagir le Syndicat des agents des impots et domaines, dénonçant une démarche cavalière. Devant cette situation, les éclairages de l'Etat ne se sont pas faits attendre.

Dans une note explicative, le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, indique cette nouvelle orientation s'impose. Car, aux yeux du Gouvernement, elle vise à doter l'État d'un instrument spécialisé capable d'accompagner sa mise en oeuvre.

Dotée d'un mandat exclusivement centré sur la gestion, la valorisation et la sécurisation du foncier, la Dgdcaf, dans le dispositif, permettrait de dissocier les fonctions de développement foncier des fonctions de recouvrement fiscal et d'inscrire durablement l'action publique dans la perspective fixée par la Vision Sénégal 2050.

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L'enjeu de la création de la Direction générale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, explique la note dépasse la seule modernisation administrative car le foncier est un facteur de production qui conditionne directement la performance des trois secteurs d'activité (l'accès au logement, l'agriculture et l'industrialisation) et la réussite de la politique nationale du logement. C'est une réforme de compétitivité économique structurelle, dont les effets se déploient sur l'ensemble des secteurs productifs du pays.

L'autre raison évoquée par le Gouvernement est l'alignement à l'Agenda National de Transformation (Vision Sénégal 2050) qui érige la réforme foncière en levier stratégique de la souveraineté économique, de l'équité sociale et de l'aménagement durable du territoire.

À travers cette réforme, l'État ambitionne notamment de formaliser et de sécuriser plus de deux millions de propriétaires fonciers à l'horizon 2050. Cette orientation est déclinée dans la Stratégie Nationale de Développement (Snd) 2025-2029, qui fait de la sécurisation foncière une condition essentielle de l'attractivité des investissements, du développement des pôles économiques, de la transformation agricole et de la politique nationale de l'habitat.

La réalisation de ces objectifs, soutient le Gouvernement, suppose toutefois l'existence d'un dispositif institutionnel capable de porter durablement les politiques publiques foncières. Or, le régime foncier sénégalais repose encore sur une architecture administrative héritée des premières décennies de l'indépendance.

« La Direction des Domaines et la Direction du Cadastre, toutes deux placées sous l'autorité de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (Dgid), concentrent en leur sein des missions de nature profondément distincte : d'un côté, la gestion du patrimoine foncier de l'État et des collectivités, qui relève d'une logique stratégique de développement ; de l'autre, le recouvrement des droits d'enregistrement, des taxes foncières et des redevances domaniales, qui répond à un impératif de mobilisation des recettes publiques à court terme. Cette cohabitation institutionnelle n'est pas neutre », souligne la note du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.