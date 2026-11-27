Le retour des populations déplacées en Casamance passe aussi par l'école.

Dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) a injecté 560 millions de F Cfa dans la réalisation d'infrastructures scolaires, pour offrir aux élèves des villages de retour de meilleures conditions d'apprentissage.

ZIGUINCHOR- La réinstallation des populations déplacées en Casamance se poursuit avec un accent particulier sur l'éducation. Après plusieurs années d'absence, les élèves des villages de retour ont besoin de retrouver des écoles adaptées pour reprendre normalement le chemin des classes.

C'est dans cette perspective que le PUMA a réalisé de nouvelles infrastructures, inaugurées dans le cadre d'une tournée d'évaluation de ses interventions dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. À l'étape de Djibanar, ce jeudi 26 novembre, la coordonnatrice nationale du PUMA, Dr Ndèye Marieme Samb, s'est réjouie des résultats obtenus.

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« Nous sommes très satisfaits de cette tournée en Casamance, qui nous permet d'évaluer notre contribution au Plan Diomaye pour la Casamance. Nous procédons à l'inauguration d'infrastructures d'un montant de 560 millions de F Cfa destinées au secteur de l'éducation.

Ces réalisations constituent une première étape dans notre accompagnement des populations déplacées qui regagnent leurs villages », a-t-elle expliqué. Le Dr Samb a également rappelé que le PUMA a déjà exécuté 75 % d'un projet représentant un investissement de 6,4 milliards de F Cfa. Au-delà des écoles, le PUMA a aussi construit des postes de santé dans certaines localités afin de rapprocher les soins des populations de retour.

Pour la suite, plusieurs chantiers sont annoncés. Ils concernent notamment l'électrification, le désenclavement des villages et le développement d'activités économiques au profit des femmes et des jeunes. « Le retour ne doit pas se limiter à la réinstallation des familles. Il doit aussi leur permettre de retrouver de meilleures conditions de vie et de développer des activités économiques.

C'est pourquoi nous voulons renforcer notre accompagnement dans ces différents domaines », a souligné Dr Ndèye Marieme Samb. La question de l'état civil figure aussi parmi les priorités. Une première campagne a déjà permis à plusieurs personnes d'obtenir des documents administratifs.

Face à une demande encore importante, Dr Ndèye Marieme Samb a précisé que le PUMA compte poursuivre cette action avec les services compétents afin de faciliter l'accès des populations à leurs pièces d'état civil. À travers ces investissements, ledit programme entend ainsi faire des services sociaux de base un levier essentiel du retour durable des populations dans leurs localités d'origine.