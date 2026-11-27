Le Sénégal vient encore de se distinguer en Afrique. En effet, l'association sénégalaise des professeurs de français, à travers Abdourahmane Mané, professeur de français au lycée Ahoune Sané de Bignona, remporte le 1eᣴ prix de la finale du concours international « Mon innovation pédagogique en 120 secondes ». Une initiative qui vise à partager et valoriser des pratiques pédagogiques novatrices contribuant à l'amélioration des apprentissages.

L'amphithéâtre Kocc Barma Fall de la faculté des Sciences et Technologies de l'éducation et de la formation (Fastef) a servi de cadre à la finale du concours international intitulé : « Mon innovation pédagogique en 120 secondes ».

La compétition a été lancée en février 2026 et a mobilisé des centaines d'enseignants, de l'élémentaire au moyen secondaire à travers 11 pays francophones, notamment l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, Djibouti, le Gabon, l'Ouganda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.

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À l'issue des différentes phases de sélection nationale, vingt finalistes, soit deux représentants par pays, ont été retenus pour défendre leurs innovations devant un jury international composé d'experts en éducation, en innovation pédagogique et en formation des enseignants.

Le Sénégal est représenté à cette finale par deux enseignants, en l'occurrence Abdourahmane Mané, Professeur de français au lycée Ahoune Sané de Bignona, et Madame Khady Faye, institutrice à l'école élémentaire Plan Jaxaay 19 de Keur Massar. « Le parcours de ces deux enseignants sénégalais illustre le dynamisme et la qualité de l'innovation pédagogique développée dans les établissements scolaires sénégalais », renseigne Diouma Ndong, secrétaire générale de l'association sénégalaise des professeurs de français.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des professeurs de français. Selon Mamadou Dramé, assesseur de la Fastef et président de l'association sénégalaise des professeurs de français, « le concours international « Mon innovation pédagogique en 120 secondes » vise à partager et valoriser des pratiques pédagogiques novatrices contribuant à l'amélioration des apprentissages.

« À travers des présentations dynamiques de deux minutes, les participants mettent en lumière des initiatives originales favorisant la créativité, l'engagement des apprenants et l'intégration des technologies éducatives dans les classes », a expliqué le professeur Dramé.

Au terme des présentations, le jury a délibéré et attribué le premier prix d'une valeur d'1,5 million FCFA à Abdourahmane Mané, professeur de français au lycée Ahoune Sané de Bignona. Les représentants du Gabon et de Djibouti occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

Après avoir félicité le vainqueur pour la pertinence de son innovation et les représentants des autres pays, le président de l'association sénégalaise des professeurs de français a magnifié les avantages et le rôle important que joue l'intelligence artificielle, qui est devenue une bonne innovation.

Cependant il conseille que son utilisation soit bien encadrée car dit-il « l'intelligence artificielle est un outil qui aide à aller vite, à gagner du temps, mais elle ne peut pas remplacer l'enseignant ou l'individu de manière générale », a fait savoir le président Dramé.