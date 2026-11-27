Identification biométrique, cartes professionnelles, aménagement de couloirs sécurisés et traçabilité de la production : le Sénégal engage une réforme destinée à mieux encadrer l'exploitation artisanale de l'or, à protéger les travailleurs et à renforcer les retombées économiques de cette activité.

Dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, l'orpaillage fait vivre des milliers de personnes et constitue une activité économique et sociale majeure. Selon d'anciennes estimations de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), reprises dans le dossier technique, la production artisanale pourrait atteindre quatre tonnes d'or par an dans le Sud-Est du Sénégal. Mais ce potentiel reste largement pénalisé par la clandestinité, l'insécurité des sites, les éboulements et les atteintes à l'environnement.

Les chiffres donnent la mesure de l'urgence : 55 éboulements ayant occasionné 92 décès ont été recensés entre 2025 et 2026. À ces drames humains s'ajoutent la pollution des cours d'eau, notamment la Falémé, la dégradation des terres agricoles et la difficulté pour l'État de contrôler les volumes produits et commercialisés.

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Face à cette situation, le chef de l'État a officiellement lancé à Kédougou le Programme national d'enrôlement et de formalisation des orpailleurs. L'ambition est de sortir progressivement cette activité de l'informel pour en faire un véritable levier de développement territorial.

Premier axe de cette réforme : l'identification biométrique des exploitants et la délivrance de cartes professionnelles sécurisées. Au 8 novembre 2026, 27 452 personnes avaient déjà été enrôlées dans les deux régions, dont 22 081 à Kédougou et 5 371 à Tambacounda.

Le gouvernement vise la formalisation d'au moins 50 % des acteurs à l'horizon 2029. L'identification concerne toutes les nationalités, mais les autorisations d'exploitation artisanale restent réservées aux Sénégalais remplissant les conditions réglementaires. Les étrangers identifiés pourront intervenir comme prestataires auprès des titulaires sénégalais.

Sept couloirs pilotes pour sécuriser les exploitations

La réforme prévoit également une meilleure organisation des sites. Un protocole signé le 3 novembre 2026 avec le ministère des Forces armées confie au Génie militaire l'aménagement et la délimitation de sept couloirs pilotes, pour une enveloppe de 488,4 millions de FCFA. Cinq sites sont concernés à Kédougou (Ngary, Kaviar, Sekhoto, Kharakhéina et Makabiguindi) et deux à Tambacounda (Alinguel et Samba Yaye).

À terme, le gouvernement ambitionne de mettre en place 35 couloirs d'ici à 2029. Ces espaces devront disposer d'infrastructures de base : forages, installations solaires, blocs sanitaires, lieux de culte, espaces de restauration et crèches. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail, de réduire les accidents et de faciliter le contrôle des exploitations.

Mieux tracer l'or et capter sa valeur

Au-delà de la sécurité, l'État veut mieux maîtriser les circuits de commercialisation. Le projet de comptoir national de commercialisation de l'or doit contribuer à tracer la production artisanale, à mieux connaître les volumes écoulés et à réduire les circuits clandestins. Une meilleure organisation de la filière devrait ainsi favoriser la mobilisation des recettes publiques et une redistribution plus efficace de la richesse produite.

Le défi est désormais celui de l'application. La réussite de cette réforme dépendra de l'adhésion des orpailleurs, de la présence effective des services de contrôle et de la capacité à concilier exploitation artisanale, protection de l'environnement et développement des communautés.

L'enjeu est de formaliser sans exclure, sécuriser sans fragiliser les moyens de subsistance et faire en sorte que l'or du Sénégal oriental profite davantage à ceux qui le produisent.