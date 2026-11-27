Le Sénégal occupe la 3e place mondiale en matière de performance pour la navigation web en fixe avec un score de performance de 75 %. Selon le classement de la plateforme nPerf rendu public jeudi, il est devancé par le Niger et le Cameroun.

La navigation web en fixe a connu des progrès au Sénégal ces dernières années. Selon le classement de nPerf, qui est une plateforme indépendante de mesure de la performance internet fondée sur l'expérience réelle des utilisateurs, sur la période novembre 2022 à octobre 2023 et de novembre 2025 à octobre 2026, le Sénégal a enregistré l'une des plus fortes progressions mondiales en navigation web en fixe (+75 %).

« Le Sénégal enregistre +75 % pour la navigation web en fixe, ce qui le place au rang 3 sur 84 de ce classement. Le groupe est mené par le Niger (+85 %). Il suit le Cameroun de peu (+84 %) et devance le Tadjikistan (+74 %).

Tous les pays de ce groupe ont progressé sur la période, ce qui traduit une région globalement dynamique », lit-on dans le communiqué de cette plateforme rendu public jeudi.

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La même source indique que sur l'ensemble du classement, les valeurs s'échelonnent de +85 % (Niger) à +1 % (Croatie), ce qui illustre les écarts de navigation web en fixe entre pays comparables.

Et parmi le top de ce classement, on retrouve le Niger avec un score de +85 %, le Cameroun +84 %, le Sénégal +75 %, le Tadjikistan +74 %, le Togo +70 %, l'Éthiopie +68 %, le Nigeria +61 %, la Guinée +52 %, le Yémen +50 % et la RD Congo +45 %.

Il s'agit de noter que le score de performance (en %) est fondé sur la rapidité de chargement de plusieurs pages web populaires ; plus le score est élevé, mieux c'est. Une navigation plus rapide signifie que les pages du quotidien : actualités, réseaux sociaux, services ; se chargent plus vite.