Face à la recomposition des équilibres mondiaux, la diplomatie malienne entend conjuguer diversification des alliances, montée en puissance des capacités nationales et pragmatisme régional, a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en marge des MEDays, au micro de AllAfrica.

Pour Bamako, la souveraineté se mesure d'abord à la capacité de définir sa propre trajectoire de développement, de hiérarchiser ses priorités et de choisir librement ses partenaires en fonction des intérêts nationaux. L'élargissement du cercle des coopérations répond au constat que certains schémas d'alliance anciens ont nourri une dépendance sans apporter ni stabilité durable ni essor économique.

Cette démarche, alignée sur des orientations de long terme à l'image de la vision Mali Kura 2063, vise à doter le pays d'une autonomie stratégique, non comme un repli, mais comme le socle d'une relation plus équilibrée avec l'extérieur.

Renforcer les capacités sécuritaires et économiques internes

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Concrètement, cette autonomie passe par le renforcement des leviers internes, aussi bien sécuritaires qu'économiques. Sur le plan sécuritaire, l'accent est mis sur la consolidation des capacités propres et l'émergence d'une industrie de défense au Mali et dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel (AES), susceptible aussi de générer de l'activité et de l'emploi.

Sur le plan économique, l'enjeu consiste à capter davantage de valeur ajoutée à travers la transformation locale des ressources, du coton aux minerais en passant par l'agriculture irriguée, plutôt que de demeurer cantonnés à l'exportation de matières premières.

Un dialogue pragmatique entre l'AES et la CEDEAO

Sur le front régional, la page des tensions et des incompréhensions cède progressivement la place à une approche structurée entre l'AES et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Les concertations tenues à Bamako en mai 2025 puis à Dakar le 17 octobre traduisent la volonté d'organiser des relations d'entité à entité, sans chercher un retour des États sortants dans l'organisation régionale, mais en sécurisant les intérêts des populations, la libre circulation et les échanges économiques dans un cadre juridique pérenne, avant d'aborder le volet sécuritaire à mesure que la confiance se rétablit.

À l'échelle continentale, trois priorités s'imposent selon le chef de la diplomatie malienne : consolider la solidarité face aux défis sécuritaires et au terrorisme, densifier l'intégration et les échanges intra-africains qui peinent encore à franchir le seuil des 20 % et assumer davantage l'autofinancement des efforts de paix et de développement.